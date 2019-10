Dálnici D4 konečně prodlouží také na trase směrem k Písku

Do Krsic na Písecku se rychlostí přes 100 kilometrů v hodině řítí auto. V obci na hlavním tahu mezi Pískem a Prahou je to běžná věc. Změní se to nejspíš až poté, co kolem povede dálnice D4. Její příprava se posouvá vpřed. Příští rok by mohla vybraná firma začít stavět.

Ve hře jsou nyní tři fináloví zájemci. Dálnici chybí na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje přes 30 kilometrů. Kompletně tam má být D4 hotová v roce 2024, už o rok dříve by se mohlo dostat do provozu prvních 20 kilometrů od Hájů kolem Milína až k Čimelicím. Následovala by část až za Mirotice, kde už dálnice funguje.

„Už aby to bylo hotové,“ uvedl starosta Milína Pavel Nekl. Hlavně o víkendech mají tamní obyvatelé s dopravou špatné zkušenosti. Kolony v okolí často dosahují i několika kilometrů.

Nedaleko města má končit jeden z chybějících úseků nové D4. Jde o 5,5 kilometru mezi křižovatkou se silnicí II/118 poblíž Hájů a Milínem. „Když to jede dobře, jsem v Praze tak za hodinu a čtvrt. Ale jakmile se to ucpe, tak jsou to většinou desítky minut čekání,“ sdělil Martin Janoviak, který jezdí do hlavního města z Písku.

Nejdříve průzkum archeologů

Před zahájením je i další z celkem pěti připravovaných úseků D4, a to směrem ke křižovatce u obce Lety. „Lze očekávat, že první práce odstartují spíše ve druhé polovině roku 2020. Půjde o kácení, skrývky a také archeologický průzkum,“ uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Dokončení D4 má zajistit spolupráce se soukromým sektorem prostřednictvím takzvaného PPP projektu.

Vybraný partner dálnici nejen postaví, ale bude ji také po stanovenou dobu spravovat. Stát by mu za to měl každoročně platit tak, aby se nakonec zhotoviteli investice vrátila. Po 25 letech má pak firma úsek dálnice předat státu ve výborném stavu. I tento úsek by měl být po celou dobu zpoplatněný.

Výběr nejvhodnějšího partnera vrcholí. Z původních sedmi zájemců se výběr nejprve zúžil na čtyři. Letos na jaře jedno sdružení odstoupilo a v soutěži zůstávají tři konsorcia: německo-rakouské Hochtief PPP Solutions a Strabag AG, DIVia tvořené společnostmi z Francie a španělsko-francouzské Via 4.

Třetí kolo soutěžních pohovorů se zájemci skončilo minulý týden. S každým účastníkem jednali zástupci ministerstva dva dny. „V lednu 2020 proběhne čtvrté kolo. Předpokládáme, že bude poslední. Počátkem února plánujeme odeslat výzvu k podání nabídek. Koncesionář by mohl být vybrán v první polovině příštího roku. Následovat budou schvalovací procesy na vládě a v Poslanecké sněmovně,“ vysvětlila Rezková.

V Čimelicích chystají i nové přechody

Například napojení u Hájů směrem k Milínu vyjde na základě předběžných propočtů na 1,4 miliardy korun. Následná více než 11 kilometrů dlouhá část mezi Milínem a Lety má stát 2,4 miliardy. Ulevit by měla hlavně lidem v Chrašticích a Chraštičkách, které provoz na frekventované silnici trápí každý den. Třetí úsek na hranice s Jihočeským krajem posune D4 k Čimelicím.

V Čimelicích už se nechtějí spoléhat jen na to, že časem vyroste dálnice a provoz se zklidní. Na příští rok tam obec ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic připravuje několik bezpečnostních opatření.

„Nějaký čas jsme měřili rychlost na příjezdu do Krsic, 130 až 150 kilometrů v hodině nebylo nic výjimečného, rekord byl kolem dvoustovky,“ upozornil Vladimír Pánek, starosta Čimelic, pod které Krsice spadají.

Počítá s vybudováním několika nových přechodů pro chodce, které budou mít maximum bezpečnostních prvků. „Z obou stran na příjezdu do Čimelic by měly vzniknout zpomalovací ostrůvky. Na jiných místech se ukázalo, že to pomáhá,“ dodal Pánek.

Dálniční tah z Prahy směrem na Písek a Strakonice dosáhl do roku 1989 k Příbrami. Další rozšiřování se omezilo na úsek u Předotic na Písecku. Naposledy se dálnice rozrostla před dvěma lety nedaleko Příbrami. Pětikilometrový úsek ulevil Dubenci.

„Obec silnice rozdělovala, což teď odpadlo. Zvažujeme vytvoření přirozeného centra, jakési návsi,“ poznamenal po zprovoznění obchvatu Dubence tehdejší starosta Jan Vondrášek. Jeho nástupce Jiří Nytra potvrzuje, že dopravně je vše perfektní. Obyvatelé si však často stěžují na hluk z dálnice, proto nyní řeší instalaci protihlukových stěn.

Na území jižních a středních Čech nyní na D4 chybí dostavět 32 kilometrů. Odhady resortu dopravy počítají s náklady kolem deseti miliard korun a také se zvyšujícím se zatížením dálnice. Do pěti let by se měl počet projíždějících aut zvýšit na 15 500 za den ze stávajících zhruba 13 500 aut.