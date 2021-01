Modré zóny v Českých Budějovicích pohltí další čtvrť

Jak vyřešíte parkování u Polikliniky Jih, kde bude podélné a kde šikmé parkování, kolik tím ubude míst? Nakreslíte jen modré pruhy na zničené silnice, nebo je konečně opravíte, budete zase umisťovat retardéry?



Úterní podvečerní online veřejné setkání o rozšíření parkovacích zón v Českých Budějovicích ještě ani nezačalo a už měli zástupci města a projektanti odpovídat na více než stovku otázek od obyvatel.

Ti se ve velkém počtu zapojili do sledování přenosu na YouTube kanálu a pokládali otázky přes službu Slido. Ukázalo se, že zdaleka ne všichni vnímají rozšíření systému směrem na jih od centra pozitivně, jiní po něm zase volají.

Mají obavy z toho, aby byl systém dobře propracovaný a skutečně pomohl. Nově mají být modré či smíšené zóny od Žižkovy ulice nebo U Tří lvů až ke kolejím u Novohradské a v Mladém.

Dále pak zasáhnou celou Havlíčkovu kolonii a také prostor kolem nemocnice až po Papírenskou ulici a železniční vlečku až k Vltavě a stadionu Dynama. Systém by zde mohl fungovat ještě do konce roku.



„Rozeslali jsme všem dotčeným domácnostem poštou upozornění, že se uskuteční toto jednání. Celkem to dělá 3 100 domácností. To je pro představu, zhruba kolika obyvatel se novinka dotkne. Samozřejmě to bude mít dopad i na další motoristy,“ spočítal Viktor Lavička (ANO), náměstek budějovického primátora pro dopravu.

Při následné prezentaci se jasně ukázalo, že v celé oblasti, kde mají zóny začít platit, den co den parkuje o 800 vozidel více, než je počet legálních míst.

Parkovací zóny v ČB 1. etapa: Pražské předměstí a okolí – spuštění přelom let 2017/18 2. etapa: Pražské sídliště – spuštění přelom let 2019/20 3. etapa: Havlíčkova kolonie a okolí nemocnice – do konce roku 2021 Platnost zón by měla být i ve třetí vlně od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Tarif pro rezidenty bude 400 či 500 korun ročně podle místa trvalého bydliště. Návštěvnické stání bude v průměru za 10 korun za hodinu. Kapacita oblasti pro třetí etapu je 2 644 vozidel, přes den tam však parkuje běžně až o 800 aut více.

Těch je zde přes 2 600. Problém je, že na mnoha místech je přeplněno i přes noc.

Zdůraznil, že návrh rozšíření není definitivní. „Pokud budeme mít k určitému místu hodně připomínek, rozhodně ho přehodnotíme,“ navázal.„Se zavedením systému snížíme v oblasti zaměstnanecké stání a podmínkou trvalého bydliště se upraví i počet aut stojících v ulicích v noci,“ upozornil za projekční kancelář Petr Horský. Ten se už podílel i na přípravě předchozích etap.

Podle položených dotazů se bude toto týkat Grünwaldovy ulice, kde sídlí i základní škola, či třeba Šumavské. A obrovský přetlak je i v ulici U Malše, kde stává dvojnásobek aut, než je legální kapacita.

V lokalitě od Mánesovy směrem na jih bude podle projektu více vyhrazených modrých zón pro místní obyvatele, část blíže k centru bude naopak více smíšená.

Rezidenti za roční oprávnění zaplatí 400 nebo 500 korun podle místa trvalého bydliště. Abonenti, tedy podnikatelé pak 4 000 či 5 000 tisíc korun.

Také platnost zón se nemá měnit, takže bude pondělí až pátek od 8 do 20 hodin. Podrobnosti k těmto záležitostem jsou na webu parkovanicb. cz.

Řidiči se musí připravit i na to, že v některých hustě zabydlených ulicích bude město dopravu také zklidňovat. Vzniknou tam takzvané Zóny 30, kde je omezená rychlost a součástí budou na některých místech také retardéry na silnici.

„Nejsem jejich extra příznivcem, ale musíme postupovat podle platných zákonů. Někde tak budou muset být, abychom systém mohli spustit,“ vysvětlil Jaroslav Mráz, vedoucí městského odboru dopravy.

Na webu města už je k nahlédnutí mapa, kde je návrh zklidnění vidět. Zóna 30 má být třeba na Vrchlického nábřeží či Komenského. Někde také vzniknou jednosměrné ulice, aby bylo parkování po obou stranách legální.

Obyvatelé jsou ohledně rozšíření systému rozdělení. Někteří na něj už dlouho čekají, jiní si myslí, že nepomůže. MF DNES se takto ptala například sousedů v Žižkově třídě. „Už to tady mělo dávno být. Situace je tady zoufalá. Doufám, že se to zlepší,“ reagoval jeden z dotázaných, Pavel Landa.

„Já si od toho moc neslibuji. Vím, že mnoha lidem to na Pražském sídlišti nijak zvlášť nepomohlo. Tak to bude nejspíš podobné,“ konstatovala další z obyvatelek, Karolína Weismannová.

Navíc se třeba lidé z Rožnova bojí, že se po rozšíření systému problém pouze přesune do jejich ulic.

To přiznává i náměstek Lavička. „Uvědomujeme si, že kolem Lidické třídy od kolejí směrem na jih to skutečně může nastat a budeme o tom s obyvateli jednat. Je to jeden z příjezdů do města a jezdí tudy často MHD, takže to někteří řidiči možná takto vyřeší,“ uvedl.

Přesto věří, že zavedení zón přispěje ke snížení dopravy a mnoha občanům pomůže.

Další online jednání bude ještě ve středu, opět od 17 do 20 hodin.