Parkovací zóny v Budějovicích natáhnou podél Vltavy, přibudou automaty

Řidič kouká vlevo, spolujezdec vpravo. Projíždějí Pražské předměstí v Budějovicích mezi Vltavou a Pražskou třídou a hledají místo k zaparkování. Až po Nerudovu ulici je to téměř marné. Za dva měsíce se má situace změnit, 1. prosince tam začnou fungovat parkovací zóny.

Pokud bude efekt stejný jako ve vedlejší části předměstí, volných míst bude dostatek pro tamní obyvatele i pro krátkodobé stání. Před dvěma lety zavádění prvních modrých zón provázely zmatky a město situaci podcenilo. Teď se to podle radnice nemá opakovat.

MF DNES s předstihem představuje ty nejzásadnější změny a nabízí tipy, jak se na novinku připravit.

1. Kde se bude nově platit

Parkovací zóny budou nově mezi ulicemi Husova, Pražská, Strakonická a řekou Vltavou, tedy už na celém Pražském předměstí. V této čtvrti se tak na silnicích na mnoha místech postupně objeví modré pruhy. Na nich je parkování určené především pro místní obyvatele.

Krátkodobé stání je tam také možné, ale pro běžného řidiče, který není držitelem dlouhodobé karty, je o dost dražší. Na kratší dobu je lepší zastavit ve smíšených zónách, které budou mít klasicky bílé pruhy. Tam se platí jen pět či deset korun za hodinu.

„Do ulic necháme rozmístit automaty, budou to stejné typy jako ve zbytku města. Opět bude možné platit mincemi i kartou. K dispozici jsou také virtuální hodiny či mobilní aplikace Sejf,“ vyjmenoval náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

Snazší by měla být orientace podle klasických svislých značek. Na nich budou i kódy, které je potřeba zadat při mobilní platbě. „Čeká nás osazení asi tisíce svislých značek, přičemž další dvě stovky budeme naopak odstraňovat. Co se týká pruhů, tak jsme se dohodli, že trvalé uděláme až na jaře. Nyní už na to nejsou ideální podmínky,“ sdělil Václav Kaska, jednatel firmy Kaska, která má tuto zakázku na starost.

2. Jak získat parkovací kartu

Samotný systém vydávání karet a další administrační věci zajišťuje budějovický dopravní podnik. Už dříve zřídil internetové stránky parkovanicb.cz, kde je řada informací a rady, jak postupovat.

Majitelé aut a zároveň obyvatelé s trvalým bydlištěm, ale i majitelé nemovitostí si budou žádat o dlouhodobé parkovací oprávnění. Všichni musí vyplnit a odevzdat formulář.

„Podávat žádosti bude možné od poloviny října. Oprávnění pak začnou lidé získávat od 1. listopadu a o měsíc později už se bude v místě platit i za krátkodobé stání. Letos vydávané roční karty budou mít platnost 13 měsíců, prosinec bude zdarma,“ upřesnil Lavička.

Nejjednodušší způsob by měl být elektronickou formou právě prostřednictvím webu. Pak budou k dispozici tři registrační místa v IGY, Mercury Centru a na radnici na náměstí Přemysla Otakara II.

„Při osobním kontaktu je nejvýhodnější navštívit pobočku v IGY, což je poblíž místa, kde se začnou zóny rozšiřovat a budou tam speciálně proškolení pracovníci,“ zdůraznil ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš. Očekávat lze zhruba pět tisíc nových žádostí.

Asi nejdůležitější a také cenově nejvýhodnější je mít v místě trvalý pobyt.

3. Kolik to bude stát

Obyvatelé Pražského předměstí s trvalým bydlištěm zaplatí za roční kartu 400 nebo 500 korun. Levnější je to v polovině, která je blíže Strakonické ulici. Majitelé nemovitostí pak mohou získat oprávnění za čtyři či pět tisíc. Karty jsou pouze v elektronické formě a kontrolu provádí dopravní podnik pomocí registračních značek.

Existuje také celá řada možností, jak získat slevu. Určené jsou pro seniory, držitele karet ZTP nebo lékaře, kteří do těchto míst pravidelně jezdí. Ještě před spuštěním systému by měl do všech schránek na předměstí přistát dopis se základními informaci, jak mají lidé postupovat. „Kampaň povedeme i v médiích, na plakátech, bannerech a podobně,“ dodal Slavoj Dolejš.

4. Co čekat do budoucnosti

V Budějovicích se zatím zóny i přes prvotní problémy osvědčily. „Rozhodně se mi od té doby parkuje mnohem lépe a místo je tu prakticky vždy,“ konstatovala Nikola Hlavínková, která bydlí ve Skuherského ulici.

Část motoristů totiž systém vytlačil jinam, mohou využívat třeba záchytné parkoviště v Jírovcově ulici. Pokud bude systém fungovat i nadále, nelze vyloučit rozšíření i do dalších míst. Město už to dříve zvažovalo směrem od centra na jih k Lidické.

Členka dopravní komise města Linda Hetešová (ODS) ovšem zdůrazňuje, že ještě větší problém je na sídlištích, a tam je potřeba situaci také řešit. „Žije tam 40 tisíc lidí, ale politikům se zatím do této debaty moc nechce,“ uvedla. S rozšiřováním zón souhlasí, ale musí být systémové a připravené, nikoli chaotické, jako tomu bylo před dvěma lety.