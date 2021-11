Břeh Vltavy v Budějovicích nabízí lavičky i více stání pro malé lodě

Novou podobu nábřeží vybudovaly Vodohospodářské stavby (VHS). „Stavbu jsme dokončili a v příštím týdnu ji budeme jako zhotovitel předávat,“ potvrdil jednatel VHS Jan Jaroš.

Termín stanovený na konec listopadu se tak podařilo dodržet. „Počítali jsme s tím. To znamená, že přístav se bude moci od příští plavební sezony využívat naplno,“ uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Neměnila se ani výše rozpočtu, který byl původně stanoven na 26 milionů korun.

Protože počet rekreačních lodí projíždějících centrem města za poslední roky roste, Povodí Vltavy se brzy pustí do dalších úprav nedaleko odtud.

„Připravujeme opravy břehů v úseku nad Jiráskovým jezem, které začnou v roce 2023. Jak lodě plují po vodě, tak vytvářejí vlny. Ačkoli nejde o velké vlny, přesto břehy poškozují. Budeme proto zajišťovat jejich zpevnění,“ řekl Roldán.

Opravy navážou na instalaci nové lávky nad jezem, kterou však museli pracovníci společnosti Metrostav brzy odstranit kvůli nedostatečné protikorozní ochraně ocelové konstrukce. Na své místo by se měla vrátit za několik týdnů.

Náplavka u Dlouhého mostu je první dokončenou fází projektu Město a voda. Ten má za úkol zvýšit atraktivitu obou řek Vltavy a Malše v Českých Budějovicích. V budoucnu by se náplavka měla prodloužit až ke Sportovnímu areálu policie (SKP) u Pražského sídliště.

Právě v tomto místě, kde má Vltava nejširší koryto, má vzniknout Sluneční ostrov. Řeka zde bude mít nově slepé rameno, vznikne tu také pláž s lávkou a dalšími atrakcemi.

Podle dosavadních odhadů by mělo toto místo vzniknout do dvou až tří let. „Zde se již připravuje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektu pro stavební povolení. To projednáme na příští radě města. A jakmile bude tento projekt hotový, zahájí se samotná stavba. Jestli to bude rok 2022, nebo 2023, to zatím není jasné,“ nastínil náměstek budějovického primátora Juraj Thoma. O náklady na tuto investici se podle něj město podělí s Povodím Vltavy.

Značný potenciál na přiblížení lidí k vodě je na Zátkově nábřeží u řeky Malše v centru města. Tam by měla vzniknout také náplavka, ovšem podobná té, která je třeba v Praze. Mělo by tedy jít o místo, kam lidé vyrážejí hlavně za zábavou.

Na vybudování pěšího korza s kavárnami zapuštěnými pod silnicí, vedoucího od Krumlovského až po Železný most, město prozatím počítá s náklady ve výši 150 milionů korun bez daně.

„V dubnu příštího roku bychom měli mít pravomocné územní rozhodnutí. Na jeho základě pak budeme hledat zhotovitele,“ doplnil Thoma. Využijí přitom takzvanou metodu „design&build“, což znamená, že zhotovitel provede pro město stavbu na klíč, včetně architektonického návrhu a veškeré potřebné dokumentace.

V Českých Budějovicích postupně přibývají místa u vody, kam mohou lidé vyrazit za zábavou a rekreací. Koupací mola jsou třeba u Lučního nebo Malého jezu, naposledy přibyly lavičky nad vodou u slepého ramene řeky Malše.