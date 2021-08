Novinky u Vltavy přiblíží řeku lidem a zvýší komfort pro majitele lodí

Dnes by asi málokdo vyrazil na romantické posezení na betonovou náplavku pod Dlouhý most v Budějovicích. Už za pár měsíců to ale bude úplně jinak.



Za 26 milionů korun tam Povodí Vltavy (PV) finišuje s úpravou břehu. Vznikne tam nejen takzvané vývaziště pro zakotvení lodí, ale i prostor, který má lákat k odpočinku u vody.

„Hotovo bude v říjnu či listopadu a plný provoz zahájíme od května příštího roku. Bude tu místo pro dvacet pět menších sportovních plavidel, ale také dvě až tři větší lodě,“ potvrdil generální ředitel PV Petr Kubala.

Na břehu umístí schody z dubového dřeva, které mají být pro místní obyvatele i turisty novým lákadlem. „Věřím, že si toto místo brzy získá oblibu. Navíc to dobře souvisí s dalšími plány, které má nedaleko vedení města,“ upozornil Kubala. Přístavní hrana bude dlouhá 255 metrů a dostane historickou podobu.

To a řada dalších zajímavých informací zazněla na třetím ročníku konference Lodě na vltavské vodě, která se uskutečnila v kavárně Lanna. Sešli se tam zástupci kraje, města, Povodí či Ředitelství vodních cest (ŘVC), aby upozornili na dění na řece a kolem Vltavy.

Také přibývá lodí, které na řeku míří. Jen za červenec proplulo komorami České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, Hněvkovice a Kořensko rekordních 4 222 plavidel, odbavily 17 335 lidí. Celkově je pak meziroční nárůst mezi pěti až deseti procenty.

Povodí Vltavy proto pokračuje v modernizaci lodního výtahu na hrázi Orlické přehrady. Ten od příští sezony umožní převážet plavidla o délce až 10 metrů a hmotnosti 6,6 tuny. Stát to bude 122 milionů korun.

Podmínky PV zlepšuje i v lokalitách Podolsko a Kořensko. Dále je v plánu například rozšíření přístaviště na Hněvkovické přehradě v Purkarci. To je akce ŘVC a zapojuje se rovněž Státní plavební správa.

„Letos jsme také zprovoznili první servisní centrum v přístavu Hluboká. Lodě tam naberou pohonné hmoty, mohou vyložit odpad. Je to první takové místo svého druhu u nás určené pro veřejnost,“ zmínil ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Dále uvedl, že na Vltavě takto přibudou další tři servisní centra, ovšem mobilní. Obslouží úsek Budějovice až Orlík, druhé dál po Slapy a poslední bude v Praze. Tyto tankovací stanice chce dát ŘVC do provozu v roce 2022 a 2023. „Kromě toho vzniknou ještě dvě pevná místa v Kamýku a Týně nad Vltavou,“ přidal Fojtů.

Právě v Týně mělo Povodí plány, že tam rozšíří prostor pro kotvení lodí a další zázemí. Projekt byl hotový, i výběrové řízení, ale nakonec na akci nejsou peníze, a tak musí prozatím počkat.

A stále pokračují přípravy rekonstrukce tamního historického mostu. Jeho proměna je důležitá pro to, aby mohly místem proplouvat i větší lodě. Nyní to není možné. Aktuálně se řeší, aby přestavba nezačala ve stejné chvíli, kdy se bude opravovat i nedaleký silniční most. Zcela přesné termíny ale nejsou k dispozici.

Budějovice v proměnách

Hned několik projektů souvisejících s řekami Malší a Vltavou připravují přímo v Budějovicích. Především park Dukelská a břeh Malše se má začít měnit už velmi brzy.

„Čekáme, že do konce roku bude vysoutěžený dodavatel úprav. A na jaře příštího roku by začaly samotné práce, přičemž v srpnu bychom rádi upravený park a nábřeží předali do užívání veřejnosti,“ řekl náměstek primátora Juraj Thoma. Z parku zmizí zábradlí a k řece povedou odpočinkové schody.

Následovat mají úpravy u KD Slavie. Tam vedení radnice předpokládá, že v únoru příštího roku získá stavební povolení. I zde je cílem dostat obyvatele a turisty více k vodě.

Dále město připravuje úpravu Zátkova nábřeží a u Vltavy pak velký zásah u Pražského sídliště, kde vzniknou takzvané sluneční ostrovy a úplně nová odpočinková lokalita a místo pro koupání.