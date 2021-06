Náplavka u Vltavy bude hitem Budějovic. Nabídne Sluneční ostrov i koupání

Kdo by si rád v Budějovicích nezašel na Sokolský ostrov, k Malému jezu nebo do Stromovky. Mezi tato bezesporu nejoblíbenější místa v krajském městě se dost možná přidá brzy další. Bude to náplavka u řeky Vltavy od Dlouhého mostu až po sportovní areál policie (SKP).

Obyvatelé i dojíždějící už si jistě všimli, že se toto místo proměňuje. Ale bude toho mnohem více. Právě u SKP vznikne na pravém břehu Sluneční ostrov. Řeka tam nově bude mít slepé rameno, vzniknout má třeba pláž a lávka a další zajímavosti a atrakce. To vše dohromady vytvoří zcela nové místo pro odpočinek a relaxaci. Vše může být hotové zhruba do dvou až tří let.

„V místě poblíž SKP u Pražského sídliště má Vltava nejširší koryto a nepůsobí vůbec jako městská řeka. Proto bychom chtěli nabídnout něco jiného. Místo pro koupání a celkově mnohem lepší využití prostoru. Věřím, že by to mohlo lidi hodně bavit, především ty ze sídliště to budou mít kousek. V současné době tam vazba s řekou vůbec nefunguje,“ vysvětlil Petr Hornát, architekt ateliéru A8000. Právě ten zpracoval návrh proměny Jiráskova nábřeží, tedy náplavky nedaleko Dlouhého mostu.

A zdá se, že to s úpravou zástupci města myslí vážně. Vše je součástí velkého projektu Město a voda, který má za úkol zvýšit atraktivitu obou řek v Budějovicích. Radní tento týden schválili vypsání zakázky na zpracování podkladů, aby pak mohla vzniknout detailní projektová dokumentace ke Slunečnímu ostrovu. „Potřebujeme mimo jiné odborná stanoviska, abychom přesně věděli, co si můžeme v tomto místě dovolit udělat,“ vysvětlil náměstek primátora Juraj Thoma.

Velkým tahákem by mohla být i úplně nová stezka. „Vznikla by naopak na levém břehu. Díky tomu by se podařilo propojit již existující části mezi Husovou třídou a mostem pro cyklisty a chodce,“ přiblížil Hornát.

Od výstaviště by pak v budoucnu vedla lávka přes silnici a řeku až do Pražského sídliště. Místo k takové úpravě vyloženě vyzývá a myslí si to podle ohlasů i mnozí obyvatelé. „Ve Vltavě není vůbec špatné koupání. U Lučního jezu je to prima a minipláže nedaleko mostu na Strakonické jsou taky fajn. Tady bychom to navíc měli hned u bydliště,“ poznamenal jeden z občanů Pražského sídliště František Pech.

A už příští rok si budou moci lidé sednout k řece na schody třeba s kávou v ruce a pozorovat u Dlouhého mostu malé lodě připlouvající k přístavišti. Už pár měsíců tam za 26 milionů korun Povodí Vltavy nechává upravit pravý břeh řeky a dělá mimo jiné novou přístavní hranu.

Vybudují i schody pro odpočinek

Bude dlouhá 255 metrů a má mít historickou podobu. Takzvané vývaziště budují Vodohospodářské stavby. Pro plavidla a jejich kormidelníky tak přibudou možnosti k připoutání lodí. Z pravého břehu je to navíc ještě o kousek blíž do centra Budějovic.

Novou podobu místa by mohli ocenit i samotní obyvatelé krajského města. Náplavka bude po proměně atraktivnější. „Obslužné molo bude plnit zároveň funkci chodníku navazujícího na obou koncích na vyhlídkovou pěšinu po hraně břehu řeky. Součástí svahu budou přístupové a pobytové rekreační schody,“ upozornil Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy.

Bagr už ze stávajícího svahu odtěžil zeminu a poté tam vznikne také dlážděný chodník. „Svah nad přístavní hranou bude osetý trávou a osázený keři,“ doplnil před nedávnem primátor Jiří Svoboda.

Opravy se dočká i Jiráskův jez

Důvodem k vybudování vývaziště je větší poptávka a rostoucí počet lodí na řece plujících mezi Budějovicemi, Hlubokou, Purkarcem a Týnem nad Vltavou. Vše má být hotové letos v září, ale naplno se molo dostane do provozu až v roce 2022. Oblíbená cyklostezka je po celou dobu prací s omezením průjezdná.

Na budějovických řekách a v jejich blízkosti to letos není zdaleka jediná akce, která se chystá. Opravy se dočká Jiráskův jez u Dlouhého mostu a nad Malší u Sokolského ostrova postaví město lavičky.

Projekt Město a voda počítá i s úpravou Zátkova nábřeží u Malše v centru města, kde by rovněž měla vzniknout náplavka podobně jako v Praze, kam lidé míří za zábavou. A v nejbližší době přibudou i dvě nová opalovací mola, jedno u Lučního jezu na Vltavě, druhé u Malého jezu na Malši.