Matka chce dítě, které odložila do strakonického babyboxu. Bude to složité

Žena zkontaktovala dětské oddělení strakonické nemocnice, kde se o chlapce zatím starají.

„Celou věc teď řeší orgán péče o dítě. Žena bude muset prokázat genetickými testy, že je opravdu matkou tohoto chlapce,“ popsal ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Kojenec, který dostal právě po řediteli nemocnice jméno Tomáš, zatím bude v péči Dětského centra Jihočeského kraje. „Jedná se o třetí dítě, které do našeho babyboxu někdo odložil,“ připomněl Fiala.

Podle Ludvíka Hesse byl chlapec při vložení do babyboxu v dobrém stavu. Měl na sobě zimní kombinézu, na hlavě kulicha a v puse dudlík.

„V každém případě je dobře, že matka miminko odložila do babyboxu a ne na nějaké nevhodné místo. A současně jsem rád, že si pro dítě přišla,“ řekl Hess.

O dítěti bude rozhodovat soud

Vrácení chlapce do původní rodiny však nějakou dobu potrvá. „Bude o něm rozhodovat kromě orgánů sociálně-právní ochrany dětí i opatrovnický soud, takže se k mamince hned tak nevrátí,“ podotkl Hess.

Dodal, že právě tento případ svědčí o nevyrovnanosti matek, které děti do babyboxu odkládají.



„Příčinou může být rodinná situace, což bych si v tomto případě tipoval, i když o tom nic nevím. Dalším důvodem bývá sociální situace, ale i hormonální nerovnováha,“ říká Hess.

„Je to ale jedna z mála žen, která se pro miminko vrátila. Babyboxy fungují v republice téměř 16 let a za tu dobu bylo takových případů pár, zhruba do pěti,“ přiblížil Hess.

Celkově bylo v babyboxech dosud umístěno 217 dětí, z toho letos tři. V Jihočeském kraji jsou babyboxy ve všech okresních městech. Poslední byl uvedený do provozu 8. března v Prachaticích.