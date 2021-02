Poradna architekta: proměna bytu 2+1 počítá s výhledem do budoucna

„Rád bych zkonzultoval s architekty byt 2+1 s plochou 60 m2. Bytový dům je z padesátých let, není to panelák, ale cihla. Příčky jsou všude, u stropu jen nosné překlady, pouze nevíme, co přesně je mezi koupelnou, toaletou, komorou a kuchyní. V ideálním případě bychom zvětšili kuchyň na úkor komory, ale jsme si vědomi, že komora je také důležitá,“ popisuje situaci majitel Adam.

V pokojích jsou zachovalé pěkné parkety.

S partnerkou mají dost jasnou představu o interiéru. Například si přejí, aby ve všech třech místnostech byla stejná podlahová krytina.

V bytě jsou totiž poměrně zachovalé parkety v ložnici a obývacím pokoji, v kuchyni a na chodbě je však dlažba. Tu by chtěli nahradit právě parketami.

„Nejsme si jisti, zda neprobourat kuchyň s prostřední místností, aby vznikl kuchyňský kout a obývací pokoj. Jenže pak by byla ložnice – největší místnost – moc velká a do obývacího pokoje by se nevešel pracovní kout. Ten bychom v novém bytě uvítali. Bohužel v ložnici není přívod vody ani odpad, takže zde nelze vytvořit kuchyňský kout,“ prozrazuje Adam.

A dodává: „Dále je podle nás zbytečně velká – k poměru bytu – chodba, na úkor které bychom zvětšili koupelnu. Ale to už nám připadá jako velký zásah. A poslední požadavek je kuchyňská linka navržená jako rohová tak, aby byla i u okna.“

Mladý pár nebere byt jako konečnou stanici, není pro ně až tak velký. V časovém horizontu deseti let by už chtěli něco většího, kde by byl i dětský pokoj, a tento byt by mohli případně pronajímat na „spolubydlení“. Oddělenou kuchyň a dva pokoje pro tuto variantu pokládají za ideální řešení.

Stávající stav

Dvoupokojový byt se samostatnou kuchyní sloužící mladému páru má nevyhovující dispozici. Obývací pokoj je od kuchyně vzdálený přes celý byt, v němž je velký prostor věnovaný chodbě.

Stavební úpravou lze vyřešit koupelnu s toaletou, kuchyň zvětšit na úkor spíže. Díky tomu vznikne dostatečně velká kuchyň, kam se vejdou dvě velké spížní skříně. Příčka mezi stávajícím obývacím pokojem a ložnicí je zachována, stejně tak část příčky mezi ložnicí a chodbou.

Půdorys bytu

Varianta 1

Ve vstupní části je vytvořena sestava s lavicí, věšákem a botníkem. Zádveří vymezujeme odlišnou podlahovou krytinou (dlažbou, stěrkou), než má zbytek bytu. Pokračujeme dále do chodby se šatní skříní, ze které se vstupuje do všech místností v bytě.

Hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou tvoří jeden celek, kuchyň navržená ve tvaru písmene L je prostorově velkorysá. Podél celé jedné stěny jsou vysoké spotřebiče a skříňky s dostatkem úložných prostor, podél druhé stěny je pracovní linka.

V obývacím pokoji vznikla velká knihovna, která přes roh přechází do pracovního koutu. V ložnici jsme vytvořili samostatnou šatnu, dále je zde dostatek místa pro přisunutí dětské postýlky k posteli.

Koupelna je navržena se sprchou, pračka a sušička se vešly do samostatné niky. Toaleta je od koupelny stavebně oddělena zejména proto, aby při následném pronajímání bytu pro spolubydlení provozně lépe fungovala.

Varianta 2

Druhá varianta ukazuje řešení bytu v případě, že se majitelé posunou do většího bytu a tento byt bude sloužit k pronájmu na spolubydlení. Jednoduchou úpravou – vestavbou příčky s dveřmi – vytvoříme samostatný pokoj pro nájemníka a obytnou kuchyni s velkým jídelním stolem.

Jednotlivé pokoje jsou zařízeny širší jednolůžkovou postelí, pracovním stolem a šatní skříní.

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.