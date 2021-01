Poradna architekta: v bytě 2+1 je nutné vytvořit i pokoj pro dítě

„Bydlíme v prvorepublikové činžovní vile v Praze, v každém patře je jeden byt. Dispozice 2+1 nám sice zatím vyhovuje, ale počítáme s dítětem, pro které bychom chtěli vlastní pokoj,“ popisuje čtenář Petr.

Kuchyně vznikla v místech bývalého koloniálu.

Stávající kuchyň je velká, dispozičně však ideální není. Jde o prostor bývalého prvorepublikového koloniálu s přímým vstupem z ulice. Partnerka je nadšená kuchařka a pekařka, proto jí na dostatečně velké kuchyni opravdu záleží.

„Myslíte, že úpravou by se dalo najít řešení pro další místnost? Potenciál vidím v třímetrových stropech, zde však moje představivost končí,“ dodává Petr.

Stávající stav

Jde o velmi pěkný prostor, dnes už ovšem s nevyhovující dispozicí. Jednotlivé místnosti jsou velmi prostorné a světlé. Stávající obývací pokoj má výbornou atmosféru, prosklený výklenek přidává prostoru na atraktivitě.

V jednotlivých variantách pracujeme se zachováním celistvosti nosných stěn, v dělicí stěně obývacího pokoje a ložnice posunujeme průchod tak, aby bylo vytvořeno větší místo pro pohovku.

Naopak kompletně odstraňujeme nenosné příčky a dále v jednotlivých variantách navrhujeme zazdít malá okénka u vstupního schodiště tak, aby bylo možno vytvořit dispozici na míru potřebám majitele.

Stávající dispozice

Varianta č.1

Ve vstupním prostoru je šatní skříň s botníkem. Vstupujeme do chodby, z níž je vstup na samostatnou toaletu, do koupelny s vanou a toaletou, a dále do obývacího pokoje a ložnice.

Obytný prostor s kuchyní a jídelnou je navržen na místě stávajícího obývacího pokoje, tento pokoj má velmi pěkné proporce a skvělou atmosféru. Kuchyň jsme navrhli jako ostrůvkovou, vysoké spotřebiče a nika se dřezem a horními skříňkami jsou podél vnitřní nosné stěny. Důležité bude dobré osvětlení pracovní plochy a kvalitní digestoř.

Varianta 1

Ostrůvek s varnou deskou se otevírá směrem do pokoje. Výklenek nabízí ideální prostor pro umístění velkého kulatého jídelního stolu.

Z obývacího prostoru má rodina přístup do budoucího dětského pokoje. Je velmi prostorný, takže má dostatek prostoru nejen pro jedno dítě. Ložnice je v místě stávající kuchyně. Do výklenku, ve kterém byly původně dveře, doporučujeme umístit dobovou komodu či toaletní stolek.

Varianta č.2

Pozice stoupaček v domě umožňuje výraznou variabilitu dispozice. Druhá varianta pracuje s vytvořením hlavního obytného prostoru na místě stávající kuchyně.

Vstupní část je řešena stejně, přičemž z předsíně vstupujeme rovnou do hlavního obytného prostoru. Kuchyň je opět ostrůvková, ovšem má o trochu méně pracovního prostoru. K ostrůvku je připojený jídelní stůl, v zadní části místnosti se našel prostor pro sezení u televize.

Dětský pokoj a ložnice vytvářejí samostatné křídlo se společnou koupelnou. Ta má rovněž vanu i toaletu.

Ložnice je velmi prostorná, ve výklenku lze vytvořit čtecí koutek. Dětský pokoj je řešený pro dvě děti a ukazuje trochu jiné uspořádání než v první variantě.

Jednotlivé pokoje v obou variantách zůstaly velmi prostorné a ačkoli by jistě bylo možno vytvořit k pokojům samostatnou šatnu, raději jsme zvolili velkorysejší přístup tak, aby se zachovala vzdušnost a světlost místností.

Varianta 2

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.