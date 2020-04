Poradna architekta: jak nafouknout byt 2+kk pro mladou rodinu na 3+kk

„Jsme mladá (zatím) tříčlenná rodina bydlící v bytě 2+kk se zahrádkou na okraji Prahy. V horizontu jednoho až dvou let plánujeme druhé dítě. Protože bychom rádi zůstali v lokalitě, kde bydlíme (a chtěli bychom opět zahrádku), tak je hledání většího bytu velmi složité,“ vysvětluje čtenář Martin.

V obývacím pokoji rodiče spí na výklopném lůžku za pohovkou.

Aktuálně má syn dětský pokoj a manželé spí v obývacím pokoji. S koupelnou a kuchyní majitelé hýbat příliš nechtějí.

„Rádi bychom měli svoje soukromí, a tedy vlastní ložnici. Přáli bychom si ložnici, obývací pokoj s kuchyní a dětský pokoj. Nevím, zda by bylo reálné rozdělení obývacího pokoje, který má 34 m2. Nebo nějak využít venkovní terasu na ložnici? V takovém případě však nevím, zda je to reálné a co musí člověk zařídit,“ vypočítá své požadavky Martin.

Stávající stav

Pokud se snažíme v bytové jednotce vytvořit pokoj navíc, základním předpokladem úspěchu je, kromě velikosti bytu, počet a rozmístění oken. V tomto případě máme na celý byt využitelná pouze dvě okna (jedno v obývacím pokoji a druhé v dětském pokoji), k tomu jedno malé v kuchyni.

Z toho je patrné, že rozšíření o pokoj navíc při zachování kuchyně na svém místě není prakticky možné, nebo se neobejde bez větších kompromisů. Velkým nedostatkem jsou chybějící úložné prostory, ani po úpravě jich v bytě nebude příliš.

Rozšíření bytové jednotky směrem ven na terasu je poněkud složitější. Pokud to stanovy společenství vlastníků bytového domu vůbec umožňují, tak bude potřeba vyřídit stavební povolení, protože se zasahuje do vnějšího vzhledu budovy.

Finanční náklady by rozhodně byly hodně vysoké, navíc vyřizování potřebných povolení a stavba samotná by zabraly spoustu času.

Varianta č. 1

V první variantě se držíme zadání a ponecháváme kuchyň na svém místě. Je ostrůvková, s varným centrem na ostrůvku. Odtah digestoře schováme do sníženého podhledu přímo nad kuchyní.

Posunutím dveří, které vedou do obývacího pokoje, vznikne dostatečný prostor pro umístění dvojlůžkové postele, aniž by bylo nutné spaní praktikovat na rozkládacím gauči.

Varianta 1

Postel doporučujeme umístit do výšky přibližně 90 až 120 cm. Díky tomu nám vznikne tolik potřebný úložný prostor, nejspodnější část můžeme využít na výsuvné hluboké boxy, nad nimi lze vytvořit méně hluboké zásuvky nebo otevřené niky. Pro větší soukromí je možno tuto „ložnici“ oddělit závěsem. Ve zbylém prostoru vzniká volné místo pro hraní s dětmi.

V dětském pokoji je spaní navrženo na palandě, pracovní stůl byl umístěn před okno.

Varianta č. 2

Ve druhé variantě navrhujeme umístění ložnice místo stávající kuchyně. V ložnici tak bude okno, díky kterému bude zajištěno důkladné provětrání.

Základní úprava, tedy přemístění dveří vedoucích do obývacího pokoje, zůstává. Ložnice se ocitla za nábytkovou sestavou, které dominuje otočný panel s televizí. Televizi je možné otočit o 180 stupňů a sledovat ji tak i z pohodlí postele. V ložnici je navržena malá komoda pro uložení oblečení.

Kuchyňská linka má dispozici ve tvaru L, vysoké spotřebiče jsou na jedné straně, pracovní rohová deska na druhé. Rozvody budou do jádra vedeny v přizdívce. V jídelně je kulatý stůl a podél celé délky místnosti nábytková sestava, která by nabídla určitý úložný prostor.

V dětském pokoji jsme použili trochu jiné uspořádání. Spaní opět řeší palanda, díky většímu prostoru však může být u každé postele odkládací plocha s výklopným boxem.

Varianta 2

Obě varianty ukazují, že pro rodinu se čtyřmi dětmi by bylo nejlepším řešením jiné bydlení. Jak děti porostou, jejich nároky na prostor, ale také na ukládání věcí budou neustále stoupat. I rodiče si určitě zaslouží ložnici jako samostatný pokoj, nikoli jen provizorium za závěsem.

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.