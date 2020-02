Poradna architekta: i z malého bytu 1+1 lze vytvořit pohodové 2+kk

„Rád bych pro svého syna předělal stávající 1+1 byt na 2+kk. Děkuji za inspiraci!“ napsal velmi stručně svou prosbu čtenář Thang.

Kuchyň je sice malá, ale dostatečně osvětlená.

Ačkoli jde o malý byt o velikosti přibližně 42 m2, jeho výchozí parametry pro změnu dispozice jsou velmi dobré: byt má čtyři okna a jádro se stoupačkami na vhodném místě. Díky tomu je možné přidat jeden pokoj navíc.

V každé variantě pracujeme s odstraněním příček vymezujících koupelnu a WC, do takto připravené dispozice potom navrhujeme tři varianty uspořádání. Přidáváme jeden pokoj navíc, to se samozřejmě neobejde bez určitých kompromisů, ať už je to velikost kuchyňské linky, velikost šatních skříní a úložných prostor nebo přístup do koupelny.

V případě, že bude nutné vybourat část zdí, je samozřejmě nutná konzultace a souhlas statika, zvážit je třeba i finanční náklady na případné úpravy a podle toho volit konečné řešení.

Půdorys bytu: stávající stav

Varianta 1

V předsíni vzniká malý prostor na skříňku a botník, z předsíně se vchází do koupelny s toaletou a sprchou. Kuchyňská linka je navržena ve tvaru L, kromě standardního vybavení se zde našel prostor i pro pračku. Chladnička je umístěna ve stávající nice na protější stěně. Kuchyň má okno, což je skvělé pro denní osvětlení pracovního prostoru. Na druhou stranu je kvůli oknu hůře využitelný prostor pro horní skříňky.

Z malé chodbičky se vchází do ložnice, samostatné místnosti se dvěma šatními skříněmi. Obývací pokoj jsme ponechali na původním místě, v rámci nábytkových sestav je zde možné vytvořit malý pracovní koutek.

Varianta 1

Varianta 2

Přímo za vstupem je navržena šatní skříň s botníkem a věšákem na protější stěně. Dispozice je poměrně otevřená.

Kuchyňská linka byla uspořádána do tvaru L, do dvou modulů vysokých skříní jsme umístili troubu, myčku, chladničku a malou spížní skříň, zůstal zde i prostor pro horní skříňky.

Stávající dveře do obývacího pokoje se mírně rozšířily, aby prostor působil uceleně a do kuchyně se tak dostalo více světla. V obývacím pokoji uvažujeme i s malým pracovním koutkem a dále s umístěním kulatého jídelního stolu.

Ložnice je velmi skromná, od zbytku místnosti ji odděluje pouze lehký posuvný panel. Naopak koupelnu tvoří poměrně velkorysý prostor, má místo pro vanu i pračku.

Kompromisy jsou v této variantě dva. Jedním z nich je přístup do koupelny přes ložnici. Protože jde o jedinou koupelnu v bytě, je třeba uvažovat s tím, že návštěvy nakouknou do hostitelovy ložnice.

Druhý kompromis představuje umístění hlavních úložných prostor v bytě. V tomto případě se ocitly v obývacím pokoji, v rámci nábytkové sestavy tak bude potřeba vhodně skloubit knihovnu, televizní set a úložné prostory dohromady.

Varianta 2

Varianta 3

Tato varianta je navržena jako startovací studentské bydlení, tedy otevřená dispozice s minimální mírou soukromí. V předsíni vzniká malý prostor na skříňku a botník, z předsíně se vchází do koupelny s toaletou a sprchou.

Celá dispozice se otevřela v jeden obytný prostor. Kuchyň ve tvaru L má ze všech tří variant nejméně úložného prostoru. Jídelní stůl nahradil pult ve výšce parapetu, u kterého lze sedět na vyvýšených barových židlích. V této místnosti je také pohovka a televize.

Největší místnost v bytě slouží jako pracovna a ložnice. Pro zachování určité míry soukromí může být postel opatřena nebesy.

Varianta 3

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.