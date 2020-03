Poradna architekta: kam s dítětem v malém panelovém bytě 2+kk

„Vzhledem k nedávnému narození dcery budeme muset dispozičně změnit náš stávající panelový byt 2+kk, ve kterém žijeme spolu s manželem a kocourem. Rádi bychom dceři vytvořili dětský pokojík a zároveň pro nás v bytě zachovali spací kout, ideálně alespoň částečně vyčleněný ze zbývajícího prostoru bytu,“ popisuje takřka klasickou situaci čtenářka Sylva.

Malá dcera spí zatím s rodiči v ložnici.

Pracovní kout má dvojice aktuálně v ložnici, ale příliš jej nevyužívá, a tak se ho klidně vzdá.

„Ráda bych si však v bytě uchovala prostor pro cvičení na rotopedu. Jiné požadavky nemáme, ale v našem malém bytě by byl asi zázrak, kdybychom se v něm pohodlně poskládali ve třech,“ doplňuje Sylva.

Dispozičně jde o byt 2+kk s velikostí přibližně 43 m2. Určitě je zde potenciál vypořádat se s požadavkem majitelky na vytvoření dětského pokojíku a spacího koutu částečně vyčleněného ze zbývajícího prostoru.

Podle fotografií je patrné, že byt je vybavený poměrně novou, vkusnou nábytkovou sestavou v obývacím pokoji, kterou jsme se rozhodli částečně zachovat a využít ve všech variantách. Rovněž umístění kuchyňského koutu zůstává na svém místě.

Z nákresů stávajícího stavu je vidět, že koupelna je poměrně malá. Pokud by se majitelé chtěli pustit i do úpravy koupelny, doporučovali bychom přesunout pračku – v koupelně tak vznikne více prostoru. Znamená to pustit se i do úpravy kuchyňské linky. Umístění spotřebičů ukazujeme v následujících variantách.

Na návrzích se zaměřujeme zejména na řešení ložnice: ukazujeme zde možné etapy v zařízení bytu v závislosti na věku dítěte.

Půdorys - stávající stav

Varianta 1: dítě 0 až 2 roky

V bytě stačí udělat jednu malou úpravu, která bude mít zásadní význam na využití potenciálu celého bytu. Navrhujeme zazdít stávající dveře vedoucí z předsíně do pokoje a místo toho vytvořit nový vstup přímo z obývacího pokoje. Díky tomu vznikne daleko více úložného prostoru v předsíni, zároveň získáme dostatek místa pro umístění manželské postele do pokoje.

V předsíni je navržena nábytková sestava s lavicí pro pohodlné přezouvání bot a velkou šatní skříní. Z koupelny jsme odstranili pračku a přesunuli ji v rámci kuchyňské linky.

Varianta 1

Hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou využívá stávající televizní sestavu. Kuchyňskou linku ve tvaru písmene L jsme doplnili sestavou s vysokými spotřebiči nalevo od dveří. Celou místnost prakticky „lemuje“ nábytek tak, aby vzniklo co nejvíce manipulačního prostoru uprostřed místnosti pro hry s malým dítětem.

V ložnici je navržena postel na celou šířku místnosti. Dispozice umožňuje k posteli přirazit dětskou postýlku, a dále umístit šatní skříň či komodu. Rotoped lze umístit do ložnice či do obývacího pokoje k televizi.

Varianta 2: dítě 2 až 6 let

Přemístěním komody na protější stěnu ložnice vznikne volný prostor pro umístění dětské postele a pracovního stolu. Postel rodičů by mohla zůstat na svém místě, pro větší soukromí je možné ji oddělit závěsem či posuvnými panely. Rotoped by se od této chvíle trvale přesunul do obývacího pokoje.

Varianta 2

Varianta 3: dítě 6 až 12 let

S nástupem dítěte do školy se dramaticky změní jeho potřeba soukromí. Počítáme, že v této chvíli se ze společné ložnice stane jen dětský pokoj. Pokud budou manželé již dopředu uvažovat s touto modulací, je možné z manželské postele pouhým odstraněním části dvojlůžka vytvořit standardní jednolůžko s úložným prostorem po straně. Pokoj lze doplnit velkou šatní skříní a pracovním stolem s knihovou.

Rodiče by se v této fázi mohli přestěhovat do obývacího pokoje. Na trhu existují poměrně chytrá řešení rozkládacích pohovek (inspiraci najdete ve fotogalerii). Za zmínku určitě stojí lůžko, které se sklápí nad pohovkou.

V této variantě ukazujeme takovou úpravu stávající koupelny, která počítá s oddělenou toaletou a se sprchou.

Varianta 3

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.