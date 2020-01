Poradna architekta: majitelé si přejí odvážnou změnu v panelákovém 3+1

„S manželem chceme rekonstruovat panelový byt 3+1, s jehož dispozicí si nevíme rady. Náš požadavek na nový byt je především o jednoduchosti a funkci bytu,“ píše Broňa ve své žádost.

Co s tímto bytem? Podstatou celé rekonstrukce by se mělo stát vytvoření minimalistického a funkčního bytu 3+1 (přibližně 72 m2) s čistými liniemi a bez zbytečností. Mohli bychom to i nazvat: „V bytě nikde nic, jen funkce“.

„Byt užívají dva dospělí lidé, přesto bychom rádi zajistili prostor pro příležitostné přespání návštěv. Tento prostor však nechceme zakomponovat do obývací části. V koupelně preferujeme vanu (i menší), niku nad ní, umyvadlo s úložným prostorem a odkládací plochou, velké zrcadlo. Uvítali bychom prosvětlení koupelny denním světlem pomocí nějakého transparentního materiálu ve zdi/příčce,“ vypočítává požadavky paní Broňa.

Nezapomněla ani na WC, to by mělo být samostatné a s bidetem. Pračku společně se sušičkou by partneři rádi umístili do bloku nad sebe.

„V kuchyni už nechceme jídelní kout, raději něco jako bufet, prostě přisednout, sníst, odejít. Jídelní stůl nevyžadujeme. Varná zóna by mohla být i menší, třeba jen dvě či tři varné plotýnky, ledničku nepožadujeme vestavěnou,“ popisuje svoje další představy.

Veškeré úložné prostory v kuchyni včetně spíže chce řešit plnovýsuvy, původní vestavěnou spíž odstraní. Kuchyňské skříňky si přeje až do stropu kvůli využití úložného prostoru.

„Docela rádi bychom pro pocit pohody v zimních měsících uvítali malý elektrický krb, případně osvětlenou niku. Nepřímé osvětlení asi budeme řešit snížením stropu, nebo podsvícením zavěšeného nábytku. Pracovní zónu v bytě nepožadujeme,“ dodává na závěr Broňa.

Půdorys - stávající stav

Varianta č.1

Ve vstupní části bytu je předsíň rozšířena tak, aby zde byl prostor pro velkou šatní skříň a lavici s věšákem pro pohodlné přezouvání bot. Zároveň zde zůstává vstup na pohotovostní toaletu.

Hlavní obytný prostor je z velké části přebudován a propojen s kuchyní a jídelnou. Kuchyň má pracovní ostrůvek, který může sloužit zároveň jako jídelní pult, toto dispoziční řešení ovšem umožňuje i umístění jídelního stolu, ačkoli to nebylo v požadavcích majitelky.

Varianta 1

V zadní části bytu zůstává soukromé křídlo. Jedna místnost je zařízena pracovním stolem a nábytkovou sestavou s úložným prostorem a sklopnou postelí pro příležitostné přespání návštěv.

Ložnice zůstává na svém místě, je přístupná přes malou šatnu. Koupelna se sprchou a toaletou může být propojena s ložnicí posuvným panelem. Místo bidetu, který zabírá hodně místa, doporučujeme klozet s bidetovou sprškou (pro všechny varianty). V půdorysech je také vždy zakreslená sprcha, zvolit však lze i malou vanu.

Varianta č. 2

Tento návrh je trochu otevřenější. Pracuje s vnitřním jádrem, v němž je umístěna koupelna. Toto jádro je celé obestavěno nábytkovou sestavou, která tvoří šatnu směrem do pracovny/pokoje hosta, pokračuje kuchyňskou linkou a dále šatními skříněmi či dalším úložným prostorem směrem k ložnici.

Kuchyň je ostrůvková, poněkud širší pracovní ostrůvek funguje zároveň jako jídelní stůl. U takového stolu se sedí na vyvýšených barových židličkách s výškou 65 cm.

Varianta 2

Celý tento kubus doporučujeme obložit výraznějším materiálem, například dřevěným obkladem s vertikální profilací, barevně probarveným. Koupelna může být prosvětlena nadsvětlíkem, dostane se do ní trochu denního světla.

Varianta č.3

Tato varianta více odděluje obývací pokoj od kuchyně, zároveň je nejméně náročná na bourání stávajících příček. Kuchyňská linka zůstává ostrůvková, je ve světlém prostoru před lodžií. Se stolováním počítáme opět na vyvýšeném sezení u ostrůvku.

Ten je větší, byl zde umístěn i dřez. Technicky je proto potřeba ověřit, zda lze v podlaze dovést odpad do technického jádra, případně jestli je možné tuto komplikaci vyřešit zvýšenou podlahou v pracovním prostoru kuchyně.

Varianta 3

Koupelnu jsme navrhli jako ryze soukromou, přístupnou z ložnice. Díky tomu vznikne více úložného prostoru v kuchyni. Na druhou stranu zde vzniká menší „komplikace“: pro návštěvy slouží pohotovostní toaleta, přespávající hosté však při hygieně „nakouknou“ i do ložnice hostitele. Koupelna může být prosvětlena nadsvětlíkem.

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.