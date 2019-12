Poradna architekta: byt 3+1 potřebuje změnu, jde to i bez bourání

„Hledala jsem podobnou dispozici bytu 3+1 ve vaší poradně, ale bohužel se mi nic nepodařilo najít. V bytě bydlíme se sedmiletým synem a už neplánujeme dalšího potomka. Chtěli bychom co nejvíce využít úložné prostory, změnit pokojíček (úzká nudle) a v kuchyni rozšířit pracovní plochu a úložné prostory,“ vysvětluje čtenářka Eva.

Chodba - stávající stav

Rodina by také ráda ponechala samostatnou koupelnu a WC, do budoucna plánuje pořídit k pračce i sušičku. V obývacím pokoji nebo v ložnici by mohl být i pracovní kout pro počítač a šanony.

Pokoje jsou orientované na východ, na západ směřují okna kuchyně a obývacího pokoje. „Přemýšlíme i nad pořízením klimatizace,“ doplňuje své představy Eva.

V této poradně se tak zaměříme na přestavbu bytového jádra v návaznosti na kuchyň, ostatní úpravy vycházejí ze stávajícího stavu, zásah do dispozice je minimální.

Půdorys bytu - stávající stav

Varianta 1

Do vstupní části bytu umisťujeme nábytkovou sestavu s lavicí, botníkem, věšákem a dalšími úložnými prostory. Stávající průchod do chodby je přizděný, takže zde lze použít skříně standardní hloubky 60 cm.

Podle přání majitelky zachováváme v koupelně oddělenou toaletu, koupelna pak skýtá velkorysý prostor pro umístění umyvadla na desce a sprchu.

Kuchyňská linka je navržena do L s přidaným menším ostrůvkem s varným centrem. Ostrůvek je hlubší, aby měl dostatek místa pro příležitostné posezení.

Do rohového modulu doporučujeme umístit výsuv, v němž jsou uloženy drobné spotřebiče, například varná konvice, toustovač a podobně menší spotřebiče. Obývací pokoj postačí oddělit od chodby lehkým posuvným panelem, komora zůstává na svém místě.

Majitelka si přeje změnu u dětského pokoje, aby nepůsobil jako úzká „nudle“. U této varianty ukazujeme variantu, kde je dětský pokoj místo ložnice. Pokoj rozděluje postel na dvě zóny, u okna je umístěna zóna pracovní s psacím stolem a policemi. Blíže ke vstupu zůstala herní zóna, s boxy na hračky a velkou knihovnou. Součástí pokoje může být velká magnetická popisovatelná tabule, kterou syn využije jak ke hře, tak při práci do školy.

Varianta 1

V ložnici jsme navrhli nábytkovou sestavu, do níž je zakomponováno malé pracovní místo.

Varianta 2

Zde ukazujeme variantu s trochu větší koupelnou na úkor prostoru pro kuchyňskou linku. Ačkoli je prostor pro kuchyni menší, uspořádáním do U má srovnatelný pracovní prostor.

Vzhledem k tomu, že je linka umístěna u okna s radiátorem, bude nutné vyřešit větrací mřížky tak, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu a topení fungovalo. Kuchyni lze v tomto případě uzavřít posuvným panelem.

Ložnici ponecháváme na svém místě, v místnosti je navržena šatna, oddělená pracovním stolem a knihovničkou.

V dětském pokoji jsme použili nábytkovou sestavu s výklopnými boxy na hračky, tato sestava plynule přechází od šatní skříně přes postel až k pracovnímu stolu pod oknem.

Varianta 1

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.