Poradna architekta: co s bytem, kde pokoje vypadají jako dlouhé nudle

„Posílám vám aktuální půdorys bytu, který se chystám rekonstruovat. Jde o byt ve starším řadovém domě s vysokými stropy (3,4 m). Původní dispozice byla 5+1, pak došlo k rozdělení na dvě bytové jednotky 3+1 a 1+1. Aktuálně plánuji toto rozdělení zanechat, zatím zde bydlím sám. Do budoucna bych chtěl vrátit původní dispozici. Rekonstrukci plánuji v 3+1,“ popisuje Jakub.

Koupelna s toaletou

Pro byt 3+1 by chtěl například zrušit průchod z místnosti do místnosti, vchody do nich si přeje pouze z chodby. Počítá s vybouráním spíže a také vyčleněním několika čtverečních metrů z budoucí ložnice a pracovny, aby mohla vzniknout šatna.

Pokud to bude technicky možné, chce mít na konci chodby místnost s WC (toaleta a pisoár), odpad zde je, ale pouze na vodu (průměr 50 mm). Případně, když by zde WC mísa být nemohla, tak sprchový kout a pisoár.

V původní koupelně by měla být u okna pouze sprcha přes celou šířku místnosti se skleněnou zástěnou, dále pokud možno dvojumyvadlo, pračka a kondenzační kotel. Když nebude možné umístit WC na toaletu na konci chodby, bude nutné je umístit v této koupelně.

Půdorys bytu - stávající stav

Dva návrhy řešení připravili architekti ze studia Boq architekti, Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach.

Názor architektů

Jde o byt ve starším domě s vysokými stropy. Jeho výhodou je určitě velikost a také to, že jsou pokoje orientovány na dvě různé světové strany. Prostor tak bude prosvětlený po většinu dne, zároveň lze byt příčně provětrat.

Respektovali jsme investorův požadavek na rozdělení bytu na dvě bytové jednotky, přičemž ukazujeme výslednou dispozici, která vznikne přidružením stávajícího 1+kk, ze kterého v obou variantách vytváříme dva dětské pokoje.

Varianta č. 1

Byt rozdělujeme vnitřní chodbou na část veřejnou a soukromou. Předsíň oddělují od chodby prosklené pivotové (otočné) dveře.

Po pravé straně vzniká jeden velkorysý obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Kuchyň je navržena jako ostrůvková, s varným centrem na ostrůvku. Podél stěny byla umístěna nábytková sestava s chladničkou, troubami a úložnými prostory, do niž je vsazena nika s pracovní plochou a dřezem. Obývací pokoj se ocitl na samém konci dispozice, pěkně v ústraní.

V zadní části bytu je společná koupelna s toaletou a vanou, dále pracovna a komora. Po levé straně chodby jsou zpřístupněny ložnice. Ta pro budoucí rodiče má samostatnou šatnu a koupelnu se sprchou a toaletou.

Varianta 1

Dětské pokoje mají společnou chodbu, ve které jsou umístěny úložné prostory. Při samotné realizaci projektu bychom doporučili vytvořit v dělicí stěně pokoje/chodby nadsvětlíky, které by chodbu prosvětlily.

Varianta č. 2

Druhá varianta více respektuje investorovo přání na zachování pozice kuchyně a hlavní koupelny. Předsíň je od obytného prostoru oddělena prosklenými pivotovými dveřmi, z předsíně vstupujeme přímo do centra dispozice.

Hlavní obytný prostor prochází napříč bytem, po jedné straně je obývací pokoj, ze kterého lze vstoupit do pracovny stávajícími dveřmi.

Po straně druhé se ocitla kuchyň s jídelnou. Kuchyň jsme navrhli jako ostrůvkovou, s varným centrem i dřezem na ostrůvku. Vysoké spotřebiče jsou vsazeny do nově vytvořené niky ve stěně.

Ostrůvek může tvořit výraznější výtvarný prvek v bytě, solitér výrazné barvy či atypického tvaru. Je poměrně široký, takže můžeme pohodlně přidat barové židličky, ostrůvek tak bude fungovat jako živé srdce domova.

Varianta 2

Dětské pokoje jsou zpřístupněny chodbou s šatními skříněmi a úložnými prostory. V samotných pokojích tak odpadá nutnost umístit šatní skříň, řešíme tedy jen umístění postele, psacího stolu a odlehčeného prvku knihovny.

V zadní části bytu vznikla samostatná část pro rodiče, ložnice s šatnou, koupelna se sprchou a samostatná toaleta. Celé křídlo lze oddělit velkým posuvným panelem.

Autoři návrhu Boq architekti – Jana a Miroslav Stachovi Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.

Současný stav