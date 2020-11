Poradna architekta: jak najít soukromí pro maminku i syna v bytě 1+1

„Už několik let se snažím vymyslet, abych nemusela v budoucnu byt přestavovat. Máme 1+1 se šatnou a předsíňkou, přibližně 30 m2, a to bez balkonu a koupelny, která je již po rekonstrukci. Bydlím zde s desetiletým synem, potřebovali bychom vyřešit soukromí i celkovou dispozici,“ píše čtenářka Monika.

Obývací pokoj s kuchyňským koutem. Současný stav

Zatím prostor řešila přemístěním nábytku. S věkem syna se však nároky zvyšují, školák potřebuje svůj stůl s počítačem, maminka by zase ocenila koutek pro šití se šicím strojem zabudovaným ve stole.

„Hlavně bych ráda spala na vlastní posteli, ale zachovala i gauč pro příležitostné spaní návštěvy či společné sezení,“ vysvětluje Monika.

A pokračuje: „Napadlo mě zmenšit předsíňku, zvětšit tím šatnu a probourat příčku šatny do pokoje a ten rozdělit na půl. Jen mě známí varují, že tam bude chybět světlo a hlavně vzduch pro spaní, navíc na druhé strany šatny mají sousedi WC, které je každou chvíli slyšet i do pokoje, natož do šatny. Ale umístit vše do obývací části se mi nedaří uspokojivě, navíc je tu i kuchyň, kde často vaříme.“

Stávající stav

Byt o velikosti přibližně 30 m2 je v současnosti na hraně svých možností, jak zajistit soukromí majitelce a jejímu synovi. Vytvořit oběma samostatné místo na spaní, vzhledem k tomu, že okna jsou pouze podél jedné stěny v bytě, představuje velký oříšek.

Půdorys bytu - stávající stav

Majitelkou výše zmiňovaná varianta předělat komoru na ložnici je sice možná, ale jak sama uvádí, byl by zde hluk z toalety od sousedů, navíc by se prostor složitě odvětrával.

Další možností, která by spaní mohla celkem jednoduše vyřešit, je instalace sklopné postele, která se vyklopí nad pohovku. Toto řešení se používá běžně. V galerii najdete inspiraci.

A pak je tu možnost, která by mohla připadat v úvahu. Je trochu netradiční, vyžaduje stavební zásah, určitě není pro každého, ale jde o jeden ze způsobů, který by problém také mohl vyřešit.

Varianta č. 1

Vstupní prostor zůstává beze změny, je zde navržena lavice s věšákem a botníkem a přístup do samostatné šatny. Koupelna je sice po rekonstrukci, ale můžeme si zde ukázat i trochu jiné uspořádání. Místo vany je zde sprcha a toaleta otočená tak, aby byla lépe přístupná.

Kuchyňská linka zůstává na svém místě, ovšem v trochu jiném uspořádání, než je to stávající, aby vznikla mezi varnou deskou a dřezem pracovní plocha. Návrh počítá s umístěním malé chladničky i myčky. Hlavní úložný prostor představují horní skříňky.

Věci na polici není nutné dávat pryč, zůstává trvale ve vodorovné pozici.

Zúžením průchodu mezi obývacím a dětským pokojem vznikne prostor pro umístění stolů přímo u okna. Na malý jídelní stůl navazuje šicí koutek, kde může být umístěn šicí stroj zabudovaný přímo ve stole.

V dětském pokoji je podél okna pracovní stůl, za nímž je knihovna a šatní skříňka. V zadní části pokoje vznikl prostor pro postel.

A zde se dostáváme k tomu hlavnímu bodu celého interiéru, rozšířené verzi palandy. Spodní postel je přístupná z dětského pokoje, horní z obývacího pokoje.

Varianta 1

Pro majitelku tak vznikla takzvaná spací kabina, oddělená od dětského pokoje nábytkovou stěnou. Ta může být tvořena tenkými hranoly, nebo deskou perforovanou v ploše.

Axonometrie řešení „spací“ kabiny

Může být i otevírací, aby byl zajištěn přísun čerstvého vzduchu, zároveň by poskytla určitý kompromis v míře soukromí pro maminku a syna. Případně použitý závěs vyřeší nežádoucí pronikání světla a syn nebude mít pocit, že ho maminka neustále sleduje.

Je potřeba si uvědomit, že tato stavební úprava počítá s vybouráním části příčky pro horní část palandy, bude nutné statické posouzení konstrukce. Případná maminčina návštěva může přespat na rozkládací pohovce v obývacím pokoji.

Varianta č. 2

Ve druhé variantě jsou základní principy návrhu totožné, je zde však ukázáno jiné uspořádání obývacího pokoje.

Kuchyňská linka je navržena podél mezibytové příčky. Tvoří součást multifunkční nábytkové sestavy, která v sobě integruje knihovnu. Je zde zakomponován i šicí koutek.

Varianta 2

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.