Poradna architekta: v bytě 2+1 bude jedna ze tří generací vždy tratit

„Do koupelny bych si představovala sprchový kout kvůli lepšímu přístupu pro babičku, dále tři samostatná spaní, prostě nějaký soukromý prostor, také jedno pracovní místo pro dceru-studentku a jídelní stůl pro společné stolování. Jinak nijak zvláštní požadavky nemám,“ popisuje svá přání čtenářka Magda.

Současná podoba kuchyně

Byt 2+1 o velikosti přibližně 72 m2 má vysoké stopy, což je jeho velká výhoda. Zároveň jsou v bytě dvoje stoupačky, takže to umožňuje částečnou variabilitu možných řešení.

Menší nevýhodu představují dvě nosné stěny s komínovými průduchy, pokud by se do nosné zdi zasahovalo, vyžadovalo by to podrobnější průzkum. V této proměně se zásahem do nosných zdí proto raději nepočítáme.

Třígenerační bydlení vyžaduje velkou dávku ohleduplnosti na všech stranách. Bydlení matky s dcerou a babičkou by v ideálních podmínkách sneslo o dva pokoje více, návrh dispozice se tedy neobejde bez větších kompromisů.

Byt prakticky neumožňuje vytvořit velkou koupelnu, která by seniorce umožnila pohodlný pohyb za použití berlí. Největší oběti i po změně dispozice zůstávají na matce, její soukromý prostor je trochu upozaděný.

Je však potřeba uvažovat, že to není definitivní řešení: vzhledem k tomu, že dcera je již plnoletá, předpokládáme, že se časem osamostatní a její pokoj bude sloužit matce.

Půdorys - současný stav

Varianta 1

Hlavní změna spočívá v přesunutí kuchyně do obývacího pokoje a jeho rozšíření o prostor stávající koupelny. Na jejím místě je vytvořena kuchyňská linka do L. Není moc velká, proto je sestava vysokých spotřebičů umístěna směrem dále do jídelny.

Z obývacího pokoje je přístupný pokoj pro babičku. Babička tak bude mít vlastní klid, zároveň bude pod dohledem. Naopak pokud by musela delší dobu trávit v posteli, stačí nechat otevřené dveře a bude v kontaktu s rodinou a nebude mít pocit úplné izolace.

Pokoj dcery jsme navrhli na druhé straně bytu, má vše potřebné pro mladou studentku. Velký pracovní stůl je řešený podél užší strany pokoje před oknem.

Půdorys - varianta 1

Na místě stávající toalety byla vytvořena koupelna se sprchou a toaletou. Sprchový kout je velký 140×90 cm, je tedy možné zde umístit sklopné sedátko a seniorce tak sprchování trochu ulehčit.

Nevýhodou této varianty je chybějící soukromý prostor pro matku. V obývacím pokoji je pohovka se sklopným dvojlůžkem. Uvažujeme, že jakmile by se dcera osamostatnila, našla si vlastní bydlení, či se přestěhovala na kolej, z jejího pokoje by se stala ložnice pro matku.

Varianta 2

Ve druhé variantě chceme ukázat, jak lze s prostorem pracovat i vertikálně. Stávající kuchyně je přebudovaná na obytný prostor s kuchyní a jídelnou. Pod oknem se ocitla kuchyňská linka, zároveň je podél stěny vytvořena multifunkční sestava s vysokými spotřebiči, menší knihovnou a televizí.

Na druhé straně bytu vytváříme dva samostatné pokoje pro babičku a pro dceru. K tomu vytváříme vyvýšené pódium, takzvanou spací kabinu pro matku. Pódium je vyvýšené „tak akorát“, aby se nahoře mohl dospělý člověk pohodlně postavit. Zároveň nám vzniká úložný prostor pod pódiem.

Z chodby je možné instalovat výsuvné boxy a zásuvky, z dívčího pokoje pak hluboký úložný box a přístup pod pódium. To lze samozřejmě udělat vysoké tak, aby pod ním vznikla plnohodnotná šatna. Prostor na spaní pak bude mít výšku nižší.

Pódium bude od dětského pokoje oddělené příčkou s nadsvětlíkem. Je možné je příčně provětrat. Jak už bylo řečeno v úvodu, toto je určité kompromisní řešení, není ideální, není pro každého, ale je to určitá cesta, která matce v bytě nabídne malé soukromé útočiště.

Půdorys - varianta 2

Až se dcera osamostatní, matka se přestěhuje do jejího pokoje a pódium může fungovat jako příležitostný dětský pokoj pro dceru.

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.