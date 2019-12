Poradna architekta: jak připravit pohodlné bydlení pro rodiče

„Prostor, s nímž počítáme, sloužil dříve pro mladou rodinu, nyní jej využíváme pro příležitostné přespání návštěv. Přístup do domu i bytu je bezbariérový, ale do koupelny nyní vedou dveře široké pouze šedesát centimetrů a i prostor v koupelně je dost stísněný,“ popisuje situaci Marie.

Koupelna s toaletou není příliš velká. Madlo je umístěné špatně, musí být instalované kolmo nebo vodorovně, nikdy ne šikmo.

Ráda by proto rozšířila dveře na šířku 80 cm a zvětšila i prostor koupelny. „Pokud by to šlo, toaleta by měla mít vlastní vstupní dveře, ale zároveň, například pomocí posuvných dveří, by bylo vhodné propojit ji se zbytkem koupelny,“ doplňuje Marie své představy.

Ráda by k vejminku přidala i sousední pokoj jako ložnici. Větší pokoj by měl sloužit jako kuchyň, jídelna a obývací pokoj, v bytě by neměly chybět ani úložné prostory. Marie preferuje světlou neutrální barevnost, tedy bílou, světle hnědou a šedou barvu.

Propojením dvou místností vznikne prostor o velikosti přibližně 37 m2. Stávající koupelna je svou velikostí pro potřeby seniorů značně nevyhovující, je potřeba ji výrazně zvětšit.

Půdorys bytu - stávající dispozice

Varianta č. 1

Ke vstupu do hlavního obytného prostoru vejminku jsme použili stávající dveře. V místnosti je navržena skromná kuchyňská linka, jídelní stůl pro dvě osoby a sezení v křeslech naproti televizi.

Polohovací křeslo Santiago navrhl pro TON René Šulc. Potahy jsou snímatelné a pratelné, překližka odnímatelného stolku je dobře omyvatelná, kolečka s brzdicím mechanismem a zadní kovové madlo zaručují bezproblémový přesun.

Křesla s dostatečnou výškou sedací plochy (kolem 50 cm) navrhujeme zejména proto, že starším lidem se z nich pohodlněji vstává. Lze zvolit i variantu s relaxační polohovací funkcí a pomocí při vstávání. Křesla mohou mít i elektrické ovládání.

Kuchyňská linka je trochu kratší, než bychom potřebovali. Při návrhu kuchyní pro seniory bývá ideální umisťovat troubu (ale i další spotřebiče jako je myčka či pračka) výše, aby se senioři nemuseli zbytečně ohýbat.

Na to zde prostor bohužel nemáme, takže umisťujeme troubu pod malou chladničku. Alternativou, i když také ne úplně ideální, může být malá multifunkční trouba/mikrovlnka umístěná v horních skříňkách.

Záleží také na zvyklostech, zejména starší ženy rády používají remosku, ke které se nemusí ohýbat. Vůbec vybavení kuchyňské linky je závislé na tom, zda si uživatelé ještě sami vaří, případně jak často. Pokud chceme ušetřit místo, lze zvolit i kombinaci varné indukční desky, trouby a myčky. Tento spotřebič má rozměry klasického sporáku.

Varianta 1

Z obývacího pokoje vstupujeme do malé chodby s úložným prostorem, odkud lze projít do koupelny s toaletou a sprchou. Koupelnu navrhujeme záměrně spojenou s toaletou, aby měli senioři větší manipulační prostor. Sprchu doporučujeme bez vaničky, respektive bez schůdku, pro pohodlnější nástup. Ve sprše je sklopné sedátko.

V koupelnách (a malých místnostech) vždy používáme dveře, které se otevírají ven z místnosti. Je to z toho důvodu, že pokud by senior v koupelně upadl na podlahu, s velkou pravděpodobností by dveře zablokoval.

Ložnice neumožňuje umístění dvojlůžkové postele tak, aby byl zachovaný dostatečný prostor po stranách postele. Proto navrhujeme dvě jednolůžka s lehací plochou ve výšce minimálně 50 cm pro snazší vstávání, zde si naopak můžeme dovolit použít širší matraci, například 110 cm.

Pokud bychom uvažovali o opravdu bezbariérovém bydlení pro seniory, kteří by se pohybovali na vozíčku, bylo by potřeba použít dveře ideálně se šířkou 90 cm. V koupelně je nutný manipulační prostor o průměru 150 cm, navíc je potřeba mít volný prostor i vedle toalety pro pohodlné přesednutí.

Volný manipulační prostor o průměru 150 cm je pak vhodné mít v každé místnosti pro pohodlné otočení vozíčku.

V bytě je také nutné vyřešit podlahovou krytinu, dlažba rozhodně vhodná není. Příjemný a praktický může být vinyl nebo marmoleum.

Varianta č. 2

Ve druhé variantě jsme majitelce splnili přání s oddělenou toaletou, která byla zároveň propojena s koupelnou. Toto řešení ovšem nepovažujeme za ideální, zejména kvůli omezenému manipulačnímu prostoru před umyvadlem a sprchou.

V obývacím pokoji je ukázáno alternativní umístění jídelního stolu a pohovky.

U bydlení pro seniory je nutné vše řešit podle konkrétního člověka a jeho potřeb. A také fyzického stavu, který se může s přibývajícími roky ještě horšit.

Varianta 2

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.