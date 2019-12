Tipy na vánoční dárky pro rodiče: od židlí až po navlékač ponožek

To, že mají prarodiče u jídelního stolu už třicet let stejné židle, není podstatné. Problém bývá v tom, pokud je hrana sedáku tlačí do podkolenní. Při sezení totiž dochází k omezování odtoku krve žilami. Důsledek? Otoky nohou, křečové žíly, ale také zvýšený výskyt hemoroidů. Pro starší lidi naprosto typické zdravotní obtíže.

Nenápadný design, výjimečné pohodlí. Celočalouněná kolekce Moon od Michala Riabiče je od samého počátku vyvíjena s vdůrazem na ergonomii sezení a stabilitu.

A jak by měla kvalitní jídelní židle vypadat? Sedák by měl být lehce skloněný dozadu, aby nedocházelo ke stlačování vnitřních orgánů, zejména žaludku a nenarušil se správný průchod potravy tělem.

Výška sedáku jídelních židlí se pohybuje většinou mezi 44 až 47 centimetry, aby mezi sedákem a lubem (či deskou stolu) zůstalo alespoň 27 až 30 centimetrů.

Aby nedocházelo ke stlačování žil v podkolenní, můžete si židli vyzkoušet před nákupem sami, zda vás hrana sedací plochy (sedadlový rám) nebude tlačit. Zvažte i područky, které pomáhají při vstávání. Židle by však neměly být příliš těžké, aby se s nimi snadno manipulovalo.

Má váš dědeček problém s ohýbáním? V osmdesáti letech (a někdy i dříve) to nebývá nic překvapivého. Možná proto chodí doma nejraději jen v pantoflích. Navlékač ponožek (nabízejí je třeba prodejny se zdravotními potřebami nebo e-shopy) stojí kolem 200 korun a vypadá možná trochu směšně, ale funguje skvěle.

Navlékač ponožek tvoří plastový „trojzubec“ potažený měkkou látkou, doplněný dvěma popruhy

Na plastový trojzubec potažený měkkou látkou stačí jen nasadit ponožku, dva pásky pomohou „navigovat“ na nohu a pak se už jen zatáhne za pásky, ponožka je na noze. To vše vsedě, bez nebezpečného balancování. A když k navlékači přidáte i zdravotní ponožky s takzvaným jemným svěrem, máte praktický dárek kompletní.

Chcete raději méně praktický dárek? Prarodiče vždy ocení fotografie svých nejbližších. Mohou být i v opravdu velkých rozměrech: takzvané LikeFoto je jednoduché řešení fotografií pod odolným sklem. Kalené sklo je vysoce odolné, zalaminovanou fotografii dokonale chrání od rozbití i vyblednutí, a to díky UV filtru.

Pro zdravý vzduch i pohodlí

S věkem přichází nejen snížená mobilita, ale bohužel často i problémy s astmatem nebo alergie. Ty se v současné době začínají nezřídka objevovat až po šedesátce.

Čističku vzduchu Pure A9 můžete vybavit filtry na pyly, pachy, plyny, prach i zvířecí alergeny.

Když k tomu přičtete přítomnost chlupů ze čtyřnohých miláčků, kterých v domácnostech seniorů bývá požehnaně, může být dobrým vánočním dárkem i čistička vzduchu. Ty současné totiž dokážou odstranit ze vzduchu nejen prach, ale také pyly, pachy, plyny i zvířecí alergeny.

Ne náhodou se v posledních letech výrazně rozšířila nabídka odpočinkových křesel, vybavených mechanismem umožňující jejich polohování. Po obědě tak stačí nastavit jakýsi pololeh, dostat tělo do polohy takzvané srdečné váhy a dopřát si příjemného „šlofíka“.

Některé typy mohou pomoci i při vstávání, protože se jejich sedák zvedne a „naklopí“ směrem dopředu tak, že ani člověk s těžkou artrózou nemá problém se postavit.

Takové křeslo může být rodinným dárkem, stejně tak jako nové lůžko s vyšší lehací plochou. Ta by měla být minimálně ve výšce kolem 50 cm.

Pokud rodiče nebo prarodiče trápí cukrovka, bude pro ně velmi důležitá odpovídající matrace, u tvrdé může docházet k nepříjemným proleženinám, jako první jsou ohrožené paty. Proto se doporučují polohovatelné rošty a na ně takzvané zónové polyuretanové matrace, které nabízejí změkčení v oblasti pat a ramen, naopak tužší jsou v místech bederní páteře.

Boxspring postel (Aksamite) s vysokým čelem láká k odpočinku.

Na matrace se používá změkčující vrstva ze studené pěny reagující na teplo. Jakmile se tlak těla na matraci zvýší, vrstva se zahřeje a začne „ustupovat“. Díky tomu nevzniknou nepříjemné proleženiny.

Současný trend lůžek označovaných jako boxpring přináší návrat pružinových taštičkových matrací, jejich horní část však kryje právě změkčující vrstva. Koupit můžete prarodičům jen novou matraci, ale pozor na podklad: matrace z polyuretanu rozhodně nesmí přijít na pevnou desku! Počítejte také s tím, že si na novou matraci může uživatel zvykat delší dobu, třeba i měsíc.