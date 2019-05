Poradna architekta: proměna bytu se zoufalou dispozicí koupelny i kuchyně

„Dobrý den, koupili jsme byt 3+1 s verzí jádra B3. Máme dvě malé děti a řešíme úpravu jádra a kuchyně. Je reálná verze kuchyně ve tvaru U s částí pracovní desky pod oknem, případně kuchyňský ostrůvek nebo snídaňový pult?“ ptá se čtenář Michal.

S jídelním stolem počítá rodina v obývacím pokoji, nevadila by jim ani pračka v kuchyni. V koupelně postačí jen sprchový kout, záchod by měl však zůstat oddělený. „Také řešíme odhlučnění chodby příčkou, jenže to už nejspíš není reálné,“ nastiňuje svou představu o úpravách v bytě Michal.

Úprava bytu

Jde o byt v panelovém domě, jehož úpravy včetně bytového jádra se v této poradně řešily již několikrát. Přesto se vyplatí ukázat další možnost.

Společným jmenovatelem všech rekonstrukcí panelových bytů je odstranění umakartového jádra, případně další stavební úpravy, které řeší hluk přicházející ze společných prostor. V obou variantách tedy počítáme s umístěním předstěny, která by odhlučnila byt od chodby a schodiště, tato předstěna nám zároveň slouží pro rozvody instalací.

Půdorys bytu - stávající stav

Varianta č. 1

V první variantě se soustředíme výhradně na úpravu bytového jádra bez toho, aniž bychom zasahovali do dalších konstrukcí. Za vstupními dveřmi navrhujeme malou niku, do které může být vsazena nábytková sestava s lavicí, malým botníkem pod lavicí, s háčky na stěně pro pověšení několika kusů svršků a se skříňkou pod stropem. Další úložné prostory umisťujeme do haly. Přístup do kuchyně umožňuje krátká chodba přímo z haly.

Do koupelny vstupujeme přes malou předsíňku, kde jsou navrženy úložné prostory a vstup na oddělenou toaletu. Koupelna je skromná, se sprchovým koutem. Úložné prostory řeší uzavřená skříňka pod umyvadlem a otevřené police v nice vedle sprchového koutu.

Varianta 1

Kuchyňská linka je ve tvaru písmene U, kvůli úspoře místa v koupelně jsme zde umístili i pračku. Okno v kuchyni je určitě velmi příjemné, bude však nutné vypořádat se s umístěním radiátoru. V rámci kuchyňské linky je potřeba zajistit otvory v soklu a na pracovní desce pro cirkulaci vzduchu, skříňky pod oknem budou mít menší hloubku.

Při realizaci této varianty bychom doporučili výměnu dveří do obývacího pokoje za posuvné panely či dveře. Předpokládáme, že zejména při spojení kuchyně a jídelny to bude velmi znát, dveře mohou být prakticky pořád otevřené a nebudou v prostoru na obtíž.

Varianta č. 2

Druhá varianta počítá s výraznějším bouráním, odstraňujeme komoru za vstupem, propojil se obytný prostor s kuchyní. V předsíni jsme navrhli šatní skříň, dále je zde vstup na samostatnou toaletu.

Vstupujeme do haly, ze které se pokračuje do ložnice, ale také do dětského pokoje, obytného prostoru a koupelny. V té je sprchový kout a nika pro umístění pračky a sušičky. Vznikl zde ještě doplňkový úložný prostor.

Kuchyň je také navržena do U, ale díky tomu, že není pod oknem, může být lépe využita. V zadní části se ocitla sestava vysokých spotřebičů se spížní skříní, troubami a chladničkou, na ni navazuje pracovní plocha s dřezem a varnou deskou. Varné centrum se otevírá směrem do obytného prostoru, majitelka tak může být při vaření v kontaktu s celou rodinou.

Do jídelny navrhujeme kulatý stůl, je velmi praktický. Nevytváří v místnosti bariéry a v případě potřeby se u něj dokáže usadit poměrně velký počet strávníků.

Varianta 2

Obývací pokoj se trochu uvolnil, ve středu místnosti je knihovna s předsazeným panelem pro umístění televize, dále zde mohou být další úložné prostory pro hračky, případně malý výsuvný stolek jako pracovní koutek.

Autoři projektu Boq architekti, Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení. Věnují se zejména návrhům rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérovému designu i odborné pomoci s realizací projektů.