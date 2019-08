Poradna architekta: jak přečerpat splaškovou vodu v panelákovém bytě

„Plocha bytu je 70 m2, lze zde udělat totální rekonstrukci. Bydlet tu budeme tři, občas k nám přijíždí návštěva, takže potřebujeme vyřešit příležitostné spaní pro jednu až dvě osoby. Vítaná by byla možnost pracovního koutu pro home office a ‚útěk‘ od reality všedního dne,“ popsal krátce čtenář svou představu o proměně bytu.

Stávající stav

Je to byt 3+1. Největší úskalí vidíme v pozici jádra, které poměrně dost limituje stavební úpravy bytu.

Nabízejí se dva možné přístupy, a to buď zachování pozice kuchyňské linky a koupelny prakticky na stejném místě, nebo varianta s použitím technicky náročnějšího řešení ve formě čerpadla, aby bylo možné přečerpat odpadní vody na větší vzdálenost v bytě.

Některá kompaktní přečerpávací zařízení zvládnou čerpání splašků z toalety až do vzdálenosti 50 metrů. Možností je i připojení umyvadla a sprchového koutu. Integrované řezací zařízení si poradí i s fekáliemi nebo toaletním papírem.

Varianta č. 1

Začněme variantou, která bude stavebně náročnější, ale jež rodině přinese velkorysejší obytný prostor. Na vstupní část bytu navazuje dostatečně velký obytný prostor s kuchyní a jídelnou, ze kterého je možno vystoupit na lodžii.

Kuchyňská linka je řešena jako ostrůvková, v rámci pracovního ostrůvku navrhujeme použití panelu s výškou přibližně 120 cm, na který přijde televize. Případně ji lze pověsit na obvodové stěny místnosti.

Vzhledem k již zmiňovanému umístění bytového jádra bude potřeba technicky vyřešit napojení odpadu z kuchyňské linky, a to čerpadlem.

Soukromá část je řešena ložnicí rodičů s šatnou, ta může být přístupná jak z ložnice, tak z haly. Mezi jednotlivými pokoji jsme navrhli malou „zašívárnu“ s pracovním stolem a knihovnou, dále je zde nábytková sestava s výklopným lůžkem či dvěma lůžky nad sebou pro přespání hostů.

Pracovní kout je možné oddělit například lehkým závěsem, případně posuvnou stěnou. Prosvětlení místnosti bychom řešili nadsvětlíkem z mléčného skla směrem k dětskému pokoji.

Varianta č. 1

Dětský pokoj nabízí dostatek prostoru pro umístění postele, šatní skříně, pracovního stolu i knihovny. Koupelna má sprchový kout a oddělenou toaletu, dále je zde nika pro pračku a sušičku.

Varianta č. 2

V této variantě ponecháváme ložnici a dětský pokoj na svém místě, stejně tak kuchyň se příliš nevzdaluje od jádra. Na vstupní část bytu navazuje část s ložnicí a dětským pokojem, ve spojovací chodbě jsou šatní skříně a úložný prostor.

V ložnici je část věnovaná pracovnímu koutu pro majitele bytu, tento prostor oddělujeme od samotné ložnice skleněným panelem.

Dětský pokoj lze zařídit vším potřebným, tedy postelí, šatní skříní, pracovním stolem i knihovnou. Otázkou zůstane zajištění bezpečnosti výstupu na lodžii, předpokládáme, že rodiče dveře opatří dětskou pojistkou, a nebude tak hrozit žádné nebezpečí.

Hlavní obytný prostor je od haly oddělený prosklenými dveřmi, po jedné straně jsme navrhli kuchyňskou linku se dvěma pracovními pulty proti sobě. Střední část prostoru je věnována knihovně/úložným prostorům s výklopnými lůžky pro přespání návštěv. Na tuto zónu navazuje jídelní část a obývací pokoj se skříňkou a televizí.

Varianta č. 2

Koupelna je prostorná, nabízí samostatnou toaletu, niku pro pračku a sušičku, sprchu a vanu.

Pokud by pan majitel chtěl docílit většího komfortu, mohl by zajistit průchod k ložnicím skrz nosnou stěnu. Vznikla by tak úplně oddělená předsíň od zbylé dispozice, a byt by měl jasné zónování. Je tedy otázkou prověřit možnost a statické zajištění tohoto řešení. Řešení ukazujeme jako variantu č.3.

Varianta č. 3

Autoři návrhu Boq architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.