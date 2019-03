Poradna architekta: jak do malého půdního bytu dostat vše potřebné

„Právě kupuji jeden z budoucích bytů jedné půdní vestavby v Praze - Karlíně. Byt bude pouze shell and core, tedy jen obvodové zdi a vstupní dveře do bytu. Příčky a rozvody budou na mně. Rád bych se poradil, jaké nejvhodnější dispoziční řešení zvolit a co a jak v bytě umístit. V bytě budeme bydlet ve dvou,“ napsal si o radu čtenář Karel.

Průběh stavby půdního bytu

Jde o půdní byt o velikosti asi 45 m2 a jak to už u půdních bytů bývá, jeho využitelnost je poměrně dost limitovaná šikminami.

Stávající stav, respektive stav navrhovaný developerem, který v bytě počítá se samostatnou ložnicí, nám nepřipadá příliš vhodný.

A to zejména kvůli tomu, že zbylá místnost pro obývací pokoj s kuchyní a jídelnou je opravdu velmi malá a při sebevětší snaze o její zařízení bude celý prostor působit velmi stísněně.

Varianta č. 1

První variantu jsme pojali celkem radikálně, kromě koupelny nezůstal kámen na kameni. Odstranili jsme všechny příčky tak, abych vznikl jeden velký vzdušný prostor.

Původní dispozice

Vstupní část bytu jsme oddělili od hlavního obytného prostoru posuvným panelem, jsou zde navrženy úložné prostory s lavicí a botníkem. Do tohoto prostoru navíc umisťujeme set pračky se sušičkou, vše vestavěné do skříně.

Kuchyňská linka je ve tvaru do L. Máme zde prostor pro vše potřebné, délka pracovní plochy se dřezem a varnou deskou má příjemných 2,8 m. Na ni navazuje sestava vysokých spotřebičů (chladnička, trouba, mikrovlnná trouba).

Tato sestava je směrem do obývacího pokoje ukončena malou knihovnou. Jídelní stůl navrhujeme kulatý, pohodlně se u něj usadí až pět osob. Ideální místo pro obývací pokoj vidíme v rohu u vikýře pod šikminou. Je zde dostatek místa pro rohovou pohovku.

Uprostřed dispozice počítáme s nábytkovou sestavou s knihovnou a televizním setem. Tato sestava tvoří lehký dělicí prvek obývacího pokoje od ložnice. Doporučujeme umístit televizi na otočný panel, který umožní její otočení o 180 stupňů. Díky tomu ji po otočení lze sledovat i z ložnice.

V ní je dostatek prostoru pro plnohodnotné dvojlůžko a úložné prostory. Pracovní stůl umisťujeme pod střešní okna pod šikminu.

Varianta 1

Varianta č. 2

Ve druhé variantě jsme ponechali na svém místě jak koupelnu, tak i komoru, odstranili jsme pouze příčku oddělující obývací pokoj od ložnice.

Podél celé jedné stěny navrhujeme nábytkovou sestavu s kuchyní a úložnými prostory. Do sestavy vysokých spotřebičů s chladničkou, troubou, mikrovlnnou troubou a spížní skříní je doprostřed vsazena nika s pracovní linkou se dřezem.

Linka je doplněna pracovním ostrůvkem s varnou deskou, na ostrůvek navazuje jídelní stůl. Ten může být řešený klasicky jako stůl, nebo umístěný ve stejné výšce jako ostrůvek, tedy 90 cm. Sezení tak řeší vyšší barové židle.

Varianta 2

Odtah digestoře lze vést ve sníženém podhledu nad částí kuchyně. Tento podhled navíc můžeme využít i jinak, například pro umístění světelných prvků, LED podsvícení po stranách podhledu nebo jeho celoplošné podsvícení.

V rámci ostrůvku navrhujeme vytvořit panel pro umístění televize. Ten bude tvořit lehkou bariéru mezi kuchyní a obývacím pokojem, který tvoří rohová pohovka na protější straně bytu.

Spaní v tomto případě řešíme pod šikminou se střešními okny. Navrhujeme vytvořit vyšší pódium, které lze využít i jako úložný prostor. Knihovna nám lehce oddělí spaní od obývacího pokoje, celou ložnici je možné oddělit lehkým závěsem.

Boq architekti Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. a Miroslav Stach Tvůrčí duo, obklopeni šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.