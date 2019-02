Paneláková proměna bytu 3+1 pro mladou rodinu: bez bourání to nepůjde

„Jsme mladá rodina zatím s jedním dítětem, rádi bychom měli i další. V bytě určitě chceme zrekonstruovat celé jádro, které je v současnosti umakartové. Pokud to bude možné, dali bychom přednost zachovat WC oddělené od koupelny. V koupelně by se nám líbil sprchový kout s vysokou vaničkou, která by šla použít i na ‚cachtání‘ dětí. Určitě využijeme pračku i sušičku,“ popisuje svou představu čtenářka Alena.

Kuchyň po odstěhování předchozích majitelů

Vzhledem k dietnímu omezení a věku syna téměř denně připravuje domácí stravu, kuchyň by rodina ráda měla jako „srdce“ domova. Musí být plně vybavená spotřebiči, včetně myčky nádobí.

„Pokoj, ložnice a předsíň nám velikostně vyhovují, s dalšími místnostmi se nebráníme ani rozsáhlejší rekonstrukci, například zmenšit obývací pokoj, aby se mohla zvětšit koupelna. Mezi našimi ‚pracovními nápady‘ figurovala i varianta přestavět jádro tak, aby byla chodbička z kuchyně směrem k WC a nemuselo se stále procházet obývacím pokojem,“ doplňuje představy rodiny Alena.

Dvě varianty rekonstrukce pro ni připravilo studio Boq architekti.

Pohled architektů

Hlavní úprava spočívá v odstranění příčky oddělující obývací pokoj od kuchyně a v přebudování bytového jádra. V obou variantách jsou ložnice ponechány na svém místě.

Vzhledem ke stavebním úpravám bychom doporučili instalaci nové podlahy, která bude sjednocovat celý byt, například dřevěné parkety, které lze třeba za deset let, až syn či děti povyrostou, snadno přebrousit. Prostor za vstupními dveřmi doporučujeme řešit v dlažbě, tím se vymezí předsíň. Dlažbu doporučujeme nainstalovat i do koupelny a na WC.

Stávající dispoziční řešení nenabízí téměř žádné úložné prostory, které rozrůstající se rodině určitě budou chybět, proto jsme v obou variantách řešili umístění komory a šatny.

Původní dispozice

Varianta č. 1

Na vstupní část navazují úložné prostory, nábytková sestava tvořící komoru/šatnu, lavici pro pohodlné přezouvání a skříně přístupné z chodby, která vede do obytného prostoru.

Obytný prostor se ubouráním dělicí příčky zvětšil. Může zde být pohromadě celá rodina, paní Alena tak při přípravě jídla bude v kontaktu s rodinou, její syn bude mít větší prostor na hraní.

Kuchyň jako „srdce domova“ je u jedné stěny, na protější stěně jsme navrhli jednoduchou nábytkovou sestavu s televizí. Jídelní stůl navrhujeme kulatý, pohodlně se u něj usadí celá rodina.

Varianta č. 1

Kuchyňská linka je sestavena z bloku vysokých spotřebičů: chladnička, trouba, mikrovlnná trouba, spížní skříň, na něj navazuje pracovní linka s horními skříňkami, samozřejmě nechybí myčka nádobí. Paní Aleně bychom doporučili spotřebiče vestavné, celá kuchyně tak bude pěkně sjednocená a designově čistá, také úklid bude mnohem snazší.

Bytové jádro bylo přebudováno na koupelnu s velkorysým sprchovým koutem. Toaleta sice tvoří součást koupelny, ale je umístěna v samostatné místnosti oddělené posuvným panelem. Pro pračku a sušičku byla navržena praktická nika.

V dětském pokoji se počítá se sestavou úložných prostor, psacího stolu, na protější stěně pak s postelí s hracím koutkem. V ložnici navrhujeme vytvořit malou šatnu s posuvným panelem, který ji od samotného spaní odděluje. Toto lze vyřešit pouze nábytkově, bez výstavby pevných příček. A tedy s malými náklady.

Varianta č. 2

Na vstupní část navazuje lavice s věšákem a botníkem, z chodby směrem do obytného prostoru je přístupná komora. Obytný prostor s kuchyní a jídelnou je navržený stejně jako u předchozí varianty, jsme přesvědčeni, že toto řešení využívá prostor nejefektivněji.

Bytové jádro bylo přebudované na koupelnu s vanou a s nikou pro umístění pračky a sušičky. WC je umístěno samostatně se vstupem z chodby. V dětském pokoji vznikla sestava úložných prostor, psacího stolu, na protější stěně postel či palanda s hracím koutkem.

Varianta č. 2

V ložnici navrhujeme vytvořit malou šatnu s posuvným panelem, který ji od samotného spaní odděluje. Součástí šatny pak může být i „němý sluha“, kolíková stěna s háčky či žebřík, který slouží pro rychlé odkládání či přípravu oblečení k nošení.

Pokud přijde do rodiny další dítě, na nějaký čas se postel posune k jedné straně, z druhé strany tak bude možno umístit dětskou postýlku.

Tip s oknem

V interiérech, kde je kuchyň spojená s obývacím pokojem, se vždy snažíme, aby byla designově co nejčistší. Například bílý základ, do kterého se propíše dřevěný rám s horními skříňkami, jakési „okno“ s vlastní pracovní plochou. Tento motiv se pak může zopakovat napříč celým bytem, například v dětském pokoji u řešení sestavy úložného prostoru s psacím stolem, interiér je tak rázem sjednocený.

Vizualizace: Motiv „okna“ lze použít třeba i v ložnici či pracovně, ale také v dětském pokoji.

Autoři návrhu Boq Architekti – Ing. arch. Jana Stachová a Ing. arch. Miroslav Stach Tvůrčí duo obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.