Muž nevydržel nadávky příbuzné, za vraždu sekerou dostal deset a půl roku

Devětadvacetiletý obžalovaný až do svého hrůzného činu vedl spořádaný život, poctivě chodil do práce, nikdy neměl problémy se zákonem a v kolektivu byl vždy oblíbený. Žil s manželkou a dětmi v malé obci na Vyškovsku spolu s osmdesátiletou babičky své ženy, která se o seniorku starala.

„S babičkou jsme vycházeli vcelku dobře, jen nám narušovala soukromí. Také často říkala, že nic neděláme, přitom i když jsem přišel z práce pozdě, snažil jsem se jít ještě něco na zahradu udělat. V osudný večer jsme se pohádali, protože mi zase řekla, že nic nedělám, i když jsem celý víkend pracoval na zahradě,“ popisoval u soudu Losman.

Po hádce se podle svých slov vrátil na dvůr, aby tam pouklízel nářadí. „Pořád jsem ji slyšel, že nadává. Nevím, co mě popadlo, ale vzal jsem sekeru, vrátil jsem se zpátky a praštil jsem ji,“ uvedl obžalovaný. Doplnil, že svého činu velmi lituje a rád by jej vrátil zpátky.



„Babička mě vychovávala a pořád mě měla za malou holčičku. Často se ptala, kam jdeme, kdy přijdeme, trochu nám tím narušovala soukromí, ale nemyslela to zle. Manžel s ní měl velice pěkný vztah, proto když mi volal, co se stalo, vůbec jsem tomu nevěřila. Doteď to nechápu,“ líčila u soudu manželka obžalovaného.

Pod vlivem alkoholu

S manželem se prý chtěli rozvést, ale nakonec to dali dohromady. Ona i děti Losmanovi pravidelně volali i v době, kdy pobýval ve vazbě.

Losman si při práci na zahradě rád dal pár piv, do hospody však podle výpovědí své i manželky nechodil. V osudný den byl pod vlivem alkoholu. Starou ženu udeřil zezadu sekerou do hlavy a poté, co upadla, ještě jednou.

„Na místě se policisté od záchranářů dozvěděli, že žena nejeví známky života. Na dvoře pak narazili na muže, který byl evidentně pod vlivem alkoholu. Později nadýchal dvě promile,“ přiblížil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Deset a půl roku, které mu Krajský soud v Brně udělil, si Losman odpyká ve věznici s ostrahou. Podle výše trestu by měl být umístěn do věznice se zvýšenou ostrahou, ale díky jeho bezproblémové a neagresivní povaze mu chtěl soud ulehčit.

Uložený trest se navíc nachází pod spodní hranicí sazby za vraždu, a to díky pozitivním vztahům odsouzeného s okolím, kladnému vyjádření z práce a příkladnému vztahu s dětmi. Soud však připomněl, že se stále jedná o vraždu, kdy si navíc Losman pro zbraň došel a chroptící ženě pak neposkytl první pomoc.

Losman bude muset zaplatit náklady za pohřeb, přivolání sanitky a také nemajetkovou škodu dceři zavražděné, tedy své tchýni, v celkové výši asi 700 tisíc korun. Po poradě s obhájcem se vzdal odvolání k vyššímu soudu a také slíbil, že bude ve vězení pracovat, aby škodu zaplatil a svou chybu odčinil.