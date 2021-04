Opakovanému upadnutí soud neuvěřil. Za vraždu známé dostal muž 16 let

Krajský soud v Ostravě poslal na 16 let do vězení pětačtyřicetiletého Aleše Reka. Muž při brutálním napadení zavraždil svou o jedenáct let starší známou. Po útoku měla roztržené srdce i plíce. Rek se hájil, že na ženu jen několikrát upadl, soud však nepřesvědčil.