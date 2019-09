Víno ředí a „moravské“ hrozny mají z ciziny. Trestný čin však nespáchají

Maratonem filmů v pátek otevírá zmodernizované kino Art v Cihlářské ulici. To bylo kvůli problémům s azbestem a...

Sci-fi komedie s Pavlem Novým ukáže Břeclav, kdyby nebylo sametové revoluce

Co by se stalo, kdyby z kalendáře vypadl 17. listopad 1989? To už brzy divákům ukáže sci-fi komedie BřecLIVE. Tvůrci...