Prodavačky snědly darované sušenky s marihuanou, skončily v bezvědomí na JIP

Dva muži na konci minulého roku v samoobslužné prodejně potravin v brněnských Zábrdovicích zakoupili suroviny k pečení. Později téhož dne se do obchodu vrátili a obdarovali tři přítomné prodavačky svými sušenkami.

Ty nabídnuté výtvory snědly, načež je postihla náhlá nevolnost a postupně upadaly do bezvědomí. Všechny tak skončily na nemocniční jednotce intenzivní péče.

Příčinu jejich kolapsu odhalilo až toxikologické vyšetření, z něhož vyplynulo, že pečivo obsahovalo omamnou látku THC, která je součástí marihuany. O její přítomnosti v sušenkách přitom ženy neměly ponětí.

Policisté dlouho nemohli podezřelé muže vypátrat. „Pracovali proto i s verzí, že to mohou být cizinci. A to se nakonec potvrdilo, v Brně se totiž zdržovali jako příležitostní dělníci a po skončení práce se vraceli do své země,“ informoval policejní mluvčí David Chaloupka.

Dopadnout muže se povedlo až před několika dny. Oba jsou podezřelí z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.