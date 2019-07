DNA na kobercové pásce je dostatečný důkaz, rozhodl i potřetí krajský soud

Rodinu přepadli dva pachatelé v lednu 2012, z domu si odnesli 890 tisíc korun. Koudelka vinu celou dobu popíral, komplice policie nedopadla.

Koudelku usvědčují především stopy DNA zajištěné na kobercové pásce, kterou byla dvojice s malým dítětem v domě v Jedovnicích spoutána. Vrchní soud se ovšem s tímto důkazem nespokojil.

„Dokazování ukazuje jako velmi pravděpodobné, že jedním z pachatelů byl obžalovaný, ale zatím ta vina nebyla jednoznačně prokázána. Z tohoto důvodu je potřeba, aby se soud prvního stupně k hodnocení řetězce důkazů znovu vrátil,“ prohlásil předseda senátu Ivo Lajda.

Krajský soud se tedy dnes znovu zabýval především detaily, vyhodnocoval důkazy a dospěl ke stejnému závěru. Souhrnný rozsudek není pravomocný, obhajoba se na místě odvolala. Obžalování se k dnešnímu jednání nedostavil.

„Předložený ucelený řetězec důkazů jednoznačně ukazuje na pana obžalovaného. Je prokázáno, že na místě činu byl,“ uvedla soudkyně Dagmar Bordovská. Soud muže potrestal za loupež a porušování domovní svobody.

Není žádný přímý důkaz, trvá na svém obhájce

Z dřívějších výpovědí vyplývalo, že pachatelé při akci používali rukavice, proto obhajoba odmítá možnost přenosu DNA na kobercovou pásku. Podle soudkyně se však mohla DNA přenést nejen přímým dotekem, ale například také přes pot, sliny či kapénku.

„Pachatel také mohl lepicí pásku utrhnout pomocí zubů,“ upozornila Bordovská.

„Stopy DNA se našly na lepivé, tedy vnitřní straně pásky, kterou byli poškození svázáni. Soud zhodnotil důkazy a zjistil, že se DNA nemohla do domu dostat jinak než prostřednictvím obžalovaného,“ pronesla Bordovská.

Soud rovněž vyvrátil alibi Koudelky, který tvrdil, že v době loupeže seděl ve své kanceláři. Na vinu obžalovaného poukazují také výpovědi napadané dvojice, podle kterých byl pachatel vysoký. Koudelka měří 203 centimetrů.

Vinu obžalovaného nicméně stále odmítá jeho obhájce. „Nelze se ztotožnit s tím, že okruh nepřímých důkazů by byl úplným a v takové hodnotě, jak vyžaduje judikatura, aby bylo možno rozhodnout o vině. Není žádný přímý důkaz. Není tedy jisté, zda toto jednání obžalovaný spáchal,“ prohlásil Jaroslav Bárta, který navrhoval zproštění obžaloby.

Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry naopak předložené důkazy tvoří ucelený řetězec. Uvedl, že kobercovou pásku s DNA obžalovaného nikdo jiný než obžalovaný do domu přinést nemohl.

Přepadení se odehrálo již 19. ledna 2012. Koudelka podle obžaloby s dosud neznámým komplicem vnikl do domu poté, co jim žena otevřela na zaklepání. Srazili ji k zemi a odvlekli ji i jejího malého syna do koupelny. Tam ženu spoutali a jí i pětiletému dítěti přelepili ústa páskou.

Když domů přišel muž, srazili ho pomocí elektrického paralyzéru, pak mu na hlavu dali textilní tašku. Žena po přepadení trpěla posttraumatickou poruchou, a to nejméně do jara 2013. Byla nervózní, podrážděná, nemohla spát a nepřála si v domě bydlet.