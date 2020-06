Obžalovaného z přepadení v Jedovnicích počtvrté osvobodil soud, DNA nestačí

Krajský soud v Brně dnes čtvrtým rozsudkem zprostil viny muže, kterého státní zastupitelství vinilo z přepadení rodiny v rodinném domě v Jedovnicích na Blanensku. Dříve muže třikrát poslal do vězení, vrchní soud ale rozsudky rušil a věc vracel krajskému soudu zpět. Naposledy s tím, že případ má řešit jiný senát.

Nový rozsudek je pravomocný, strany se vzdaly možnost odvolání. Pár s malým dítětem přepadla dvojice pachatelů v roce 2012, z domu si odnesli 890.000 korun. Muž vinu celou dobu popíral, komplic nebyl dopaden.

„Nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný,“ uvedl v rozsudku předseda senátu Petr Jirsa. Uvedl, že skutek se stal, jak bylo popsáno v obžalobě, nebylo však prokázáno, že jedním z dvojice pachatelů byl právě obžalovaný muž.

Toho usvědčovala především jeho DNA, nalezená na kobercové pásce, která se našla na zábradlí v dotyčném domě. Páskou byla dvojice spoutána. Podle obžaloby pásku mohl použít jedině jeden z pachatelů, o což se opíraly i předchozí rozsudky brněnského krajského soudu.

Podle obhajoby se však DNA muže mohla na pásku dostat přenosem už dříve. Rozporuplné byly navíc i výpovědi svědků ohledně postav mužů, kteří čin spáchali. Zatímco poškození uvedli, že byli vysocí, svědci, kteří pachatele zahlédli před domem, toto nepotvrdili. Muž, kterého žalobce z činu vinil, měří přes dva metry a váží 140 kilogramů. Podle odůvodnění nového rozsudku je konstituce dotyčného muže nepřehlédnutelná.



V domě v Jedovnicích bylo i pětileté dítě

Krajský soud muže dříve poslal za loupež a porušování domovní svobody na 8,5 roku do vězení, naposledy loni v červenci. Obhajoba se ale vždy odvolala, věc tak opakovaně řešil olomoucký vrchní soud. Rozsudky krajského soudu vždy zrušil, naposledy loni v prosinci, kdy také určil, aby věc připadla jinému senátu.

Vrchní soud mimo jiné poukázal na to, že vina obžalovaného je dovozována právě z jedné stopy DNA na kusu lepicí pásky, krajský soud se však nezabýval otázkou možností přenosu DNA. Doplnit se měla mimo jiné odborná vyjádření z trasologie a mechanoskopie, ta podle krajského soudu ale už nic nového nepřinesla.

Pachatelé rodinu přepadli 19. ledna 2012. Muž podle obžaloby s neznámým komplicem vnikl do domu poté, co jim žena otevřela na zaklepání. Srazili ji k zemi a odvlekli i s jejím malým synem do koupelny. Tam ženu spoutali a jí i dítěti přelepili ústa páskou.

Když vstoupil do domu muž, lupiči jej srazili pomocí elektrického paralyzéru, spoutali a na hlavu mu dali textilní tašku. Z domu si nakonec odnesli dohromady 890.000 korun v českých korunách a eurech. Žena po přepadení trpěla posttraumatickou poruchou, a to nejméně do jara 2013.