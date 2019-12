Rozsudek o přepadení má stejné vady, řekl vrchní soud k třetímu zrušení

Pár s malým dítětem přepadla dvojice pachatelů v roce 2012, z domu si odnesli 890 tisíc korun. Martin Koudelka vinu celou dobu popíral, komplice policie nedopadla.

Koudelku usvědčují stopy DNA zajištěné na kobercové pásce, kterou byla dvojice s malým dítětem v domě v Jedovnicích spoutána. A v této stopě je hlavní rozpor mezi krajským soudem v Brně a vrchním v Olomouci.



„Napadený rozsudek trpí stejnými vadami jako ten předchozí,“ uvedl předseda senátu Ivo Lajda s tím, že krajský soud neodstranil pochybnosti, na které upozornil již dříve vrchní soud.

Soudce poukázal na to, že vina obžalovaného je dovozována z jedné stopy DNA na kusu lepicí pásky, kterou ze svého těla sundal poškozený. Soud se však nezabýval otázkou možností přenosu DNA, konstatoval pouze, že jiný přenos nebyl možný.



Krajská soudkyně Dagmar Bordovská v červenci řekla, že existuje ucelený řetězec důkazů proti Koudelkovi a hájila i stopy na pásce.

„Stopy DNA se našly na lepivé, tedy vnitřní straně pásky, kterou byli poškození svázáni. Soud zhodnotil důkazy a zjistil, že se DNA nemohla do domu dostat jinak než prostřednictvím obžalovaného,“ pronesla Bordovská.

Dokazování se vrací na začátek

Krajský soud nicméně podle vrchního neupřesnil i další nejasnosti. Například to, zda pásky byly odmotány z jednoho nebo více kotoučů. Soud se také vyhnul zjištění, že páska, kterou si poškozený sundal, byla zajištěna na zábradlí domu.

„Za této situace, kdy je obžalovaný usvědčován jen jednou stopou DNA, je velmi složité uzavřít, že je jedním z těchto pachatelů,“ dodal soudce Lajda.

Vzhledem k předchozím rozhodnutím brněnského krajského soudu nezbylo vrchnímu soudu podle předsedy senátu nic jiného, než nařídit projednání případu v jiném složení soudců.

Budou muset zopakovat provedené důkazy a rozhodnout, zda tyto důkazy umožňují jediný závěr a zda obžalovaný byl jedním z pachatelů, či nikoliv.

Přepadení se odehrálo již 19. ledna 2012. Koudelka podle obžaloby s dosud neznámým komplicem vnikl do domu poté, co jim žena otevřela na zaklepání. Srazili ji k zemi a odvlekli ji i jejího malého syna do koupelny. Tam ženu spoutali a jí i pětiletému dítěti přelepili ústa páskou.

Když domů přišel muž, srazili ho pomocí elektrického paralyzéru, pak mu na hlavu dali textilní tašku. Žena po přepadení trpěla posttraumatickou poruchou, a to nejméně do jara 2013. Byla nervózní, podrážděná, nemohla spát a nepřála si v domě bydlet.