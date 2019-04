DNA na pásce jako důkaz o vině nestačí, rozhodl o přepadení vrchní soud

Pár s malým dítětem přepadla dvojice pachatelů v roce 2012, z domu si odnesli 890 tisíc korun. Koudelka vinu celou dobu popíral. Svědčí proti němu však stopy DNA zajištěné na kobercové pásce, kterou byl pár spoután. Druhý komplic nebyl dopaden.

„Dokazování ukazuje jako velmi pravděpodobné, že jedním z pachatelů byl obžalovaný, ale zatím ta vina nebyla jednoznačně prokázána. Z tohoto důvodu je potřeba, aby se soud prvního stupně k hodnocení řetězce důkazů znovu vrátil,“ uvedl předseda senátu Ivo Lajda.

Soud má za to, že původní expertiza, která prokázala, že na pásce je DNA obžalovaného, byla potvrzena.

„Neztotožnili jsme se však s tím, zda takový jediný důkaz je způsobilý odůvodnit rozhodnutí o vině, zda umožňuje s dalšími nepřímými důkazy jediný závěr, že pachatelem je obžalovaný,“ doplnil předseda senátu.

Krajský soud se tak bude muset znovu zabývat tím, zda se DNA obžalovaného nemohla dostat na pásku i jiným způsobem.

Svědci řekli, že pachatel byl vysoký

Vrchní soud vyhověl odvolání obžalovaného, podle jeho obhajoby nebyla jeho vina věrohodně prokázána. Zanechaná stopa DNA je podle obhájce nepřímý důkaz, který není podpořen jinými důkazy. Argumentoval také tím, že pachatelé měli podle svědků rukavice.

Naopak žalobce Jaroslav Kouřil byla o Koudelkově vině přesvědčen. Popřel také argument obžalovaného, že by se jeho DNA na kobercovou lepicí pásku dostala jinak. Podle něj tento nepřímý důkaz zapadá do uceleného řetězce důkazů, podporuje jej i výpověď poškozených, podle kterých byl pachatel vysoký. Koudelka měří 202 centimetrů.

„Vina obžalovaného byla dostatečně prokázána,“ mínil Kouřil.

Přepadení se odehrálo již 19. ledna 2012. Koudelka podle obžaloby s dosud neznámým komplicem vnikl do domu poté, co jim žena otevřela na zaklepání. Srazili ji k zemi a odvlekli ji i jejího malého syna do koupelny. Tam ženu spoutali a jí i dítěti přelepili ústa páskou, tvrdí obžaloba.

Když vstoupil do domu muž, lupiči jej srazili pomocí elektrického paralyzéru, spoutali a na hlavu mu dali textilní tašku. Z domu si nakonec odnesli dohromady 890 tisíc korun v českých korunách a eurech. Žena po přepadení trpěla posttraumatickou poruchou nejméně do jara 2013.