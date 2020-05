V Brně zavřeli část školky, u jednoho z dětí se potvrdil koronavirus

„Onemocnění se projevilo u jednoho z dětí, které bylo vyšetřované kvůli nemoci v rodině,“ uvedla Radka Boháčová z krajské hygienické stanice.

Že by mohlo být dítě nakažené, netušili ve školce, ani doma. Nemělo totiž prakticky žádné příznaky. „Rodiče tak nedávali dítě do školky s tím, že by věděli, že je nemocné,“ doplnila hygienička.



Ve školce okamžitě přijali nezbytná protiepidemická opatření. „Celá spodní třída, tedy zelená a modrá, je uzavřená a je na 14 dní v karanténě. Rodiče dětí ze spodní třídy budou kontaktováni krajskou hygienickou stanicí,“ informovala mateřská škola na svém webu.

Další třídy v bystrcké školce jsou normálně v provozu a potvrzená nákaza v jiné části budovy se jich nijak nedotkla. „Sdělení na webu je v této chvíli platná, víc se k tomu vyjadřovat nebudu,“ řekla iDNES.cz ředitelka školky Anna Kimlová.

V žádné jiné mateřské škole v Brně se podle Boháčové koronavirus nepotvrdil, jinde v kraji ovšem ano.

V pondělí totiž původně měla podle plánu otevřít ve standardním režimu Mateřská škola Rodkovského v Blansku, jenže se tak nestalo.

U jednoho z dětí ve školce, která během koronavirové krize sloužila pro děti záchranářů a dalších krizových složek státu, se totiž potvrdila nemoc covid-19. Nahlášeno v ní bylo kolem třiceti dětí.

„Z důvodu nařízených karanténních opatření budou obě budovy mateřské školy Rodkovského do odvolání uzavřeny,“ stojí na webových stránkách školky. Do karantény musela také část zaměstnanců.



První případ se tam objevil minulý týden ve čtvrtek. Dítě se nakazilo od příbuzných, kteří měli koronavirus. Stejně jako dítě z bystrcké školky bylo bez příznaků a nemoc prokázal až následný test. „Nemoc se následně potvrdila také u dalších dvou dětí,“ doplnila blanenská hygienička Marie Hiršová.

Kdy se ve školce otevře všech pět tříd pro děti pracujících rodičů, není jasné. Uzavřena je až do odvolání a hygienici zatím žádné datum neuvedli. „Sledujte naše webové stránky, kde upřesníme situaci,“ píše se dále na webu školky.