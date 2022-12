Když dostanete k Vánocům víno, potěší vás to, nebo se vám lidé těžko trefují do vkusu?

Já bych si strašně přála, aby mi lidi dávali k Vánocům jen hezká vína. (směje se) Ale potřebovala bych jim k tomu udělat seznam, takový wish list (seznam přání – pozn. red).

Popíjet celý večer lehčí Frankovku určitě znamená lepší ráno, než si dát těžký Malbec z Argentiny, který má čtrnáct až patnáct procent alkoholu.