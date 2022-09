Chci, aby lidé věděli, jaké víno pijí a proč, plánuje národní someliérka

Teď se posouvá do nové profesní etapy, ve které se bude titulovat jako „národní someliér“.

V pozici, která vznikla pod Národním vinařským centrem, se bude potkávat nejen s vinaři a degustátory, ale i s obyčejnými lidmi. Má za úkol podílet se na vinařském vzdělávání, chystá sérii workshopů a srovnávacích degustací, bude hodnotit tuzemská vína a diskutovat o jejich kvalitě, ale také vinařům pomůže prosadit se v obchodním prostředí.

„Ve světě jsou moravská a česká vína díky specifickým půdním a klimatickým podmínkám a originálním přístupům našich vinařů samostatnou kategorií. A jako taková jak na národní, tak na mezinárodní úrovni potřebují naprosto profesionální prezentaci. To byl také hlavní důvod, proč se zrodila pozice národního someliéra,“ zdůvodnilo vznik nové funkce Národní vinařské centrum.

A argumentů pro její obsazení je celá řada. Kollárová se ve světě vína pohybuje přes dvacet let, prošla nejrůznějšími pozicemi týkajícími se someliérství a degustací, ale i manažerskými a obchodními. V oboru je držitelkou několika prestižních mezinárodních titulů.

„Chci pracovat na pozdvižení všeobecné úrovně vnímání vína a kultury vína v České republice. Ne nudně profesorsky a jednosměrně, ale srozumitelně a v dialogu, a to jak vůči vinařům, degustátorům, sommeliérům, tak hlavně vůči široké veřejnosti,“ vysvětluje Kollárová, jež do letošního roku byla hlavní someliérkou a spolumajitelkou vinných barů Vinograf.

Zkušenosti z michelinské restaurace

Dlouhodobě působila v michelinské restauraci La Degustation Boheme Bourgeoise. V minulosti se také podílela na propagaci moravských a českých vín ve spolupráci s Vinařským fondem, pro který vystupovala jako průvodkyně světem vína v edukativních videích.

„Lidé by měli být o moravských vínech ještě informovanější, měla by je bavit, čímž také přirozeně porostou jejich nároky na kvalitu konzumovaných vín. V jednoduchosti chci, aby věděli, co pijí a hlavně proč to pijí, co výjimečného mohou v každé lahvi našeho vína najít,“ podotýká Kollárová.

Vysokou kvalitu tuzemských vín hodlá důstojně prezentovat světové odborné veřejnosti a získat tak pro Moravu a Čechy v povědomí zahraničních zákazníků alespoň malou pozici mezi vinařskými zeměmi světa.

„Zahraniční milovníky vína chceme také přilákat do České republiky a jejich návštěvu zúročit nejen ve vínech a dalších službách, které zde budou využívat, ale také v rovině šíření dobrého jména našeho vinařství ve svých domovských zemích,“ dodává historicky první národní someliérka.