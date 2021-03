Jihomoravský kraj vybere vlakového dopravce nadvakrát. Věří, že ušetří

Jihomoravské hejtmanství začalo připravovat několikamiliardovou soutěž na nového dopravce, který bude jezdit s vlaky v kraji nejpozději za čtyři roky. A to ať už s těmi krajskými, které hejtmanství nakupuje za necelých sedm miliard pro dvě páteřní linky, nebo s vlastními na ostatních tratích.

V přípravě jde ale proti doporučení jihomoravských zastupitelů z listopadu 2019.

Ti tehdy odsouhlasili, že by se mělo jít cestou jednoho tendru na všechny tratě v kraji. Souhlasil s tím i současný radní pro dopravu Jiří Crha (ODS), který tenkrát seděl v opozici. Jenže neuplynuly ani dva roky a Crha otočil. Společně s ostatními partnery v krajské koalici prosazuje dvě soutěže – jednu na dvě hlavní tratě s krajskými vlaky, druhou na ty ostatní.

„Je možné, že jsem tak hlasoval, nepamatuji si to. Teď ale odbor dopravy vytvořil analýzu, předložil materiál a v radě jsme se nakonec shodli, že by tato cesta mohla být pro kraj výhodnější,“ uvedl radní.

Lokálky na vedlejší koleji

Podle něj se na páteřních linkách označovaných zkratkami S2 a S3, spojujících Blansko s Křenovicemi a Tišnov s Hustopečemi, díky výhodě nasazení krajských vlaků podaří vytvořit skutečnou soutěž, která přiláká zájemce, již by se jinak nepřihlásili, protože nemají dostatek vlastních souprav jako České dráhy.

Ty jako jediné dosud na jihu Moravy zajišťují provoz regionálních vlaků. „Slibujeme si, že by v tom konkurenčním prostředí mohla být výsledná cena pro kraj nižší, takže bychom ušetřili,“ sdělil Crha.

Jde však jen o dvě linky. Jsou sice hlavní a v počtu najetých kilometrů se vyrovnají dohromady všem ostatním, jenže větší množství menších lokálek zejména na jih od Brna, tedy například na Znojemsku či Hodonínsku, se dostalo rozhodnutím krajských radních na druhou kolej.

Pro ně by už měla být vypsaná samostatná soutěž, a to možná i později. Zatímco u tratí od Blanska a Tišnova se plánuje vybírat tak, aby byl nový dopravce připraven jezdit už od prosince 2023, v dalších částech kraje to může být až na konci roku 2025.

Může to vyjít dráž, varuje bývalý náměstek

Někteří kritici k rozdělení na dva tendry namítají, že snaha mít na dvou tratích nižší cenu může mít nakonec opačný efekt. „Náklady na železniční dopravu můžou ve výsledku vyjít celkově dráž ve srovnání s tím, kdyby byl jeden tendr,“ prohlásil bývalý náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD), který zopakoval, že vždy podporoval jednu soutěž na všechny linky.

Dopravce provozující menší lokálky, kterými jezdí i méně cestujících, by se totiž už nezahojil lepšími příjmy na těch atraktivnějších, a tak by mohl cenu za ujetý kilometr vyšponovat výš, než je dnes.

Ještě větší obavy má jeho stranický kolega a bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD), který je autorem zmíněného usnesení zastupitelů, aby se soutěžily vlaky pro celý kraj. „Obávám se, že u těch méně lukrativních tratí by to ve svém důsledku mohlo vést až k redukci železniční dopravy a zhoršení dopravní obslužnosti,“ nastínil možný negativní vývoj Hašek, který je dnes opozičním krajským zastupitelem.

Crha ale odmítá mluvit o některých tratích jako více či méně atraktivních, když stejně kraj ze své kasy dokrývá dopravcům ztrátu na jednotlivých linkách. „Pokaždé si tak dopravce přijde na své,“ uvedl.

Nemyslí si ani, že by nikdo neměl zájem o menší lokálky, tedy že by měl kraj problém vůbec sehnat dopravce. „Jedině je možné, že pokud bude dopravce cítit šanci, že se bude hlásit o tratě sám, stanoví vyšší ceny. Možná tam tak budou vyšší náklady než dnes,“ naznačil Crha.

Moderní vlaky stále nejsou

Cena za dopravní obsluhu na menších lokálkách může být vysoká ještě z jiného důvodu, a to kvůli nasazení modernějších souprav, kterou plánovalo požadovat po novém dopravci minulé vedení, jak připomněl Hanák.

Jihomoravský kraj chce sice nakoupit vlastní vlaky i pro tyto linky, například na bateriový pohon, protože tratě nejsou elektrifikované, zatím však čeká, zda vůbec bude vypsána možná dotace. Jde tak o běh na dlouhou trať jako v případě stávajícího nákupu, který se už projednává déle než pět let a kraj stále nemá své vlaky fyzicky k dispozici.

I kdyby ale k modernizaci prostřednictvím dopravců nedošlo, obává se i tak vyšších cen bývalý krajský zastupitel a exprimátor Brna za hnutí ANO Petr Vokřál. „Na těch nejhorších tratích nám bude dopravce jezdit s nejhoršími vlaky za nekřesťanské peníze,“ poznamenal s tím, že by byla katastrofa, kdyby kvůli rozdělení tendru některé linky zanikly.

Podle něj má kraj naivní představu, že se do tendru na dvě lukrativní tratě přihlásí například dvacet zájemců a srazí cenu výrazně níž, než kde se pohybuje v současnosti. Jako relevantní vidí čtyři – České dráhy, RegioJet, Arrivu a Leo Express – i proto, že budou muset zajišťovat alespoň částečný servis vlaků, tedy budou muset mít zkušenost se železniční dopravou.

Hašek už oznámil, že chce tendr a jeho rozdělení řešit v kontrolním výboru krajského zastupitelstva. „Navrhnu, aby se tomu výbor věnoval průběžně už nyní od fáze přípravy. Nesmí existovat žádná pochybnost, že se to někomu takzvaně šije na míru,“ prohlásil.