Na baterie, vodík či naftu? Jihomoravský kraj chce další nové vlaky

Obří nákup byl na listopadovém zastupitelstvu terčem kritiky i proto, že nové vlaky jsou určeny jen pro dvě linky – od Tišnova na Břeclav a od Blanska na Křenovice. V kraji je přitom dalších šestnáct regionálních spojů.

I tady by se podle nejnovějších informací měly objevit nové vlaky. Materiál, který se obnovy strojů na těchto linkách týká, nedávno radní projednávali.

„Jde nám zejména o motorovou trakci nebo o kombinaci s elektrifikovanou tratí,“ potvrdil plán krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).



Takovou tratí je třeba ta z Brna ve směru na Zastávku, kde dnes jezdí staré motoráky. Už za pár měsíců tady však začne dlouho odkládaná modernizace tratě, během níž ji Správa železnic elektrifikuje.

Otázkou je, jaké vlaky tam pak budou jezdit. Elektricky napájené stroje, nebo dieselové motoráky? Stávající linka totiž vede až do Náměště nad Oslavou, kam už ovšem dráty nesahají.

Podobně neúplné elektrifikace jsou nebo budou i na dalších tratích. Železničáři například plánují elektrifikovat trať z Brna do Nesovic, ale dál do Veselí už ne.„Je nesmysl, aby jel motorák kus cesty pod dráty jen proto, aby pak mohl dál pokračovat,“ míní Hanák. Podle něj by bylo i nekomfortní, kdyby museli cestující v určité stanici přesedat z elektricky napájeného vlaku na diesel.

Vlaky na baterie, nebo vodík?

To potvrzuje i krajský předseda výboru pro dopravu Jan Nečas (ANO). „Řešíme, jestli na další tratě pořídíme vlaky na vodíkový pohon, na baterie, nebo motorové jednotky. Konkrétně na trať do Zastávky by se hodila bateriová vozidla,“ poznamenal Nečas. Takový vlak by byl na části tratě napájený přímo z drátů, na úseku bez nich využije baterie.

Podle Jana Perůtky z brněnského Centra dopravního výzkumu je baterie vhodná na úseky do padesáti kilometrů. „Se současnými akumulátory se nedá příliš počítat s větším dojezdem,“ řekl.

Prototypy takových vozidel už existují a má je většina významných evropských výrobců, jako jsou společnosti Siemens, Stadler nebo Bombardier. Stejným směrem se vydává i plzeňská Škoda, která získala od kraje zmiňovanou obří zakázku.

„Škoda Transportation má velké zkušenosti s vozidly, která umožňují jízdu mimo trolejové napájení. Nabízíme pomocný bateriový pohon u trolejbusů nebo tramvají,“ uvedl Michal Tobrman za Škodu Transportation. Konkrétně k bateriím ve vlacích se však nevyjádřil.

Podle informací MF DNES firma vlak s bateriemi vyvíjí, zatím však není připravený na testování. Do konce minulého týdne se měli výrobci vlaků přihlásit Jihomoravskému kraji na takzvanou tržní konzultaci. Během příštích měsíců s nimi vedení kraje rozběhne jednání.

„Chceme zjistit, co vše nabízejí, v jakém časovém horizontu jsou schopni co vyrobit a jak je to nákladné,“ vysvětlil Hanák.

V příštím plánovacím období evropských dotací už podle něj nebudou peníze na vlaky, jaké teď kraj nakupuje. „Hodně budou směřovat do zelené politiky, takže chceme zkusit, jestli některé vozy nenapasujeme na ně,“ doplnil.

Do krajských voleb na podzim chtějí mít jasno

Podle Nečase by jim v tom mohly pomoci právě i konzultace s výrobci. „Do podzimních krajských voleb bychom rádi zpracovali veškeré podklady, aby už nové vedení rozhodlo, jakou cestou půjde,“ řekl.

Nemusí jít totiž nakonec přímo o nákup krajem, ale jen o podmínky, které dají do soutěže na nového dopravce, případně o kombinaci, kdy část nakoupí hejtmanství a část dopravce.

„Uvidíme, jestli budou dotace a pro koho budou určeny. Když zjistíme, že je to pro nás výhodné, tak do toho půjdeme,“ dodal Nečas s tím, že už to bude nejspíš méně vlaků, než je současný nákup 37 elektrických souprav. Ty sice putují jen na dvě linky, ale podle Nečase najezdí více než polovinu objednávaných kilometrů na železnici.

Hybridní vlaky už přitom mohly na jižní Moravě jezdit. České dráhy chtěly už loni v regionu pilotně začít zkoušet provoz souprav, které by na neelektrifikovaném úseku jely na baterie. Projekt se však u vytipování tratí zatím zastavil.