Jakubské náměstí čeká revoluce, posedávání na chodnících zkrotí zahrádky

Jedinečné místo s výjimečnou atmosférou s řadou hospod, restaurací, kaváren a barů, které přitahují cizince i místní. Tak představuje Jakubské náměstí Turistické informační centrum města Brna.



„Část náměstí za kostelem bývá v teplých měsících obsypána desítkami až stovkami postávajících a na obrubnících posedávajících hostů přilehlých podniků,“ dokresluje průvodce Go to Brno.



Právě to by se ale mělo už v nadcházející letní sezoně změnit. Plochu si pronajmou čtyři podniky a promění ji na zahrádky.

Město tak reaguje na stížnosti místních na hluk a na to, že se tu porušuje zákaz konzumace alkoholu na ulici.

„Párty začíná kolem páté až šesté hodiny večer a vrcholí kolem půlnoci, kdy mají všechny zahrádky zavřít. Hospoda Na stojáka sice skončí, ale i tak zůstanou na náměstí desítky lidí,“ popsal jeden z obyvatel Michal Bortel.

Tomu do ranních hodin halasí pod okny i hosté z baru Poslední leč z Divadla Bolka Polívky, který zavírá ve čtyři ráno. „A to se děje po celé léto ve všední dny i víkendy. Jsme smířeni s větším hlukem i s tím, že zahrádky zavírají o půlnoci, ale chceme, aby byla dodržována pravidla. V Brně totiž platí už deset let zákaz pití alkoholu na veřejnosti,“ popsal Bortel, bývalý starosta Brna-střed za ČSSD.



Nechceme ploty ani květináče, jen cestičky, říká architektka

Ten se spolu se sousedy z okolí obrátil na město a městskou část Brno-střed. Výsledkem jednání je změna koncepce náměstí. Největší tamní podniky Výčep Na stojáka, Jakoby, cukrárna Aida a Forky’s zvětší své zahrádky a zbude tu i místo pro kulturu.

Podobu už maluje architektka Elena Sládková, která v minulosti vtiskla tvář restauračním zahrádkám v centru Brna. „Nechceme tam ploty ani květináče, jen cestičky, aby náměstí bylo i nadále průchozí,“ poznamenala Sládková. Zahrádky vybaví podniky svými stolky a židlemi, ale mobiliář sjednotí některé prvky.

„Nejspíš to budou sudy se jmény provozoven a stejné slunečníky v barvě podniků. Plánujeme centrální sloup na reklamy a vzkazy pro hosty, jak se mají na náměstí chovat, a mobilní pódium pro kulturní akce,“ doplnila.

Podle ní to ale neznamená, že ve vymezeném prostoru si nemohou lidé sednout třeba na schody kostela.

„Jde o kompromis mezi tím, aby si místo zachovalo dosavadní atmosféru, a zároveň aby lidé z okolních domů mohli v noci spát. Přesná koncepce bude hotová do konce února a novinky by měly začít fungovat už letos během jara,“ poznamenala Sládková.

Přidají stoly, židlí se ale lidé nedočkají

Na podobě náměstí spolupracovali i hospodští, kteří si náměstí pronajmou a vytvořili již dříve spolek Jakubák.

„Je to křehká symbióza podnikatelů, města, lidí, kteří tady bydlí, i hostů. Jak to přesně dopadne, neumím v tuto chvíli říct. Uvažujeme ale o tom, že budeme zavírat o něco dřív, abychom do půlnoci stačili všechno uklidit,“ říká předseda spolku a šéf Výčepu Na stojáka Marek Sigmund.

Hospoda přidá další stoly. Židle ale ne. „Na tom je založená naše základní myšlenka. Chceme, aby se lidé bavili mezi sebou, a to, když si sednou k nějakému stolu, nejde. Ani nám se nelíbí, když půllitr někdo položí na chodník a nafouká mu do něj prach, ale nikomu nemůžeme zakázat, aby se pohnul, kam chce,“ popsal.

Na náměstí budou dál v létě probíhat kulturní akce nebo vystoupení začínajících umělců. „Tradičně spolupracujeme s Divadlem Bolka Polívky, které tu dělá klauniády 1. dubna, loni tu vystupoval italský orchestr, stand-up divadlo, šermíř. Jsme otevření všem,“ poznamenal Sigmund.

Rozšiřování se podle něj bude dít postupně. „My to plánujeme od 1. května, maximálně v průběhu května,“ dodal.

Spory rozsekne otáčivá kamera

Další místní novinkou bude bezpečnostní otáčivá kamera, která obsáhne celou plochu i postranní uličky. „Sami jsme to iniciovali už loni na podzim. Budeme rádi, když zmizí spory o to, kdo porušuje noční klid, jestli jednotlivci, nebo provozovatelé,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Kdo bude na náměstí popíjet i po půlnoci, může dostat pokutu. „Nechceme z toho dělat kasárna a lidi vylekat. Máme zájem na tom, aby to místo žilo, jen dáme najevo, že tu platí určitá pravidla a že je nutné je dodržovat,“ komentoval tajemník městské části Brno-střed Petr Štika.

V opačném případě hrozí za porušení obecně závazné vyhlášky zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti postih až do 100 tisíc korun. Pokud bude někdo rušit noční klid, může dostat pokutu až 15 tisíc korun.

A město se chystá i na majitele podniků, kteří pouštějí hosty s pivem ven. „Už máme od právníků stanovisko, takže víme, jak na to. Vadí nám podniky, které mají pár stolků, ale venku na chodníku popíjejí desítky hostů,“ poznamenal Štika. Před restauracemi lidé mohou kouřit, ale nesmějí u toho držet třeba půllitr s pivem.

Jak bude náměstí fungovat, bude jasné až v průběhu léta, ale někteří lidé, kteří sem chodí, už dnes mají obavu, že bude jiné. „Myslím, že zahrádky atmosféru nabourají. Na druhou stranu chápu i lidi z okolí. Bude to ale těžké. Léta to funguje a lidé jsou na to zvyklí,“ myslí si například jeden z návštěvníků Adam Šťastný.