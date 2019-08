Průvodce Bolkovým Brnem: kde se učil, zářil, bavil i hádal s manželkou

Co řekli brněnští kolegové o Bolku Polívkovi Břetislav Rychlík, režisér

V pondělí bylo v Brně druhé kolo oslav, hned po tom pražském. Takže my už jsme s Bolkem zavzpomínali na všechno možné, taky jsem mu popřál. Neplánovaně jsem ten den podstoupil menší zákrok na palci na pravé noze. Ale aspoň jsem to udělal stylově, protože palec vypadal jako klaunský nos. Bolkovi bych rád popřál něco, v čem jsem před ním napřed. Vždycky byl napřed on, třeba v manželstvích (já mám naštěstí pořád jedno). Já mám už dvě vnučky a on zatím žádné vnouče. Přál bych mu tedy, aby se brzy dočkal vnoučete, protože je to super a úplně jiné než být otcem. Takže ať je ještě vitálním dědečkem a užije si radosti. Michal Isteník, herec

Všichni, kteří mohou vedle Bolka existovat, pracovat a žít, vědí, že je to nesmírně zábavný i inteligentní člověk. Je takový, opravdu, i když to úspěšně skrývá. Vedle něj se každý baví. Zdeněk Junák, herec a moderátor

Dozvěděl jsem se, že paní Boleslava Polívková povila 31. července malého Bolečka úplně sama. Zvládla to. Z Bolečka se za těch sedmdesát let vyvinul výborný chlap a skvělý herec. Jan Kolařík, herec

Bolek Polívka je pro mě nedostižitelným idolem a iniciátorem, kterému přeju, ať je hlavně zdravý. Když jste s lidmi, jako je Bolek Polívka, Václav Havel či Miloš Forman, tak se snažíte být v jejich přítomnosti lepšími, než ve skutečnosti jste. Přeju Bolkovi, aby zůstal klukem, kterým celý život byl.