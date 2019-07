Cyklisté v Brně brojí proti rušení pruhů pro kola, hrozí i žalobou

Někde červené pruhy, někde jen piktogramy s kolem a oboustrannými šipkami. Takové značení pro cyklisty znamená šanci nekličkovat brněnskými ulicemi v husté dopravě mezi auty a v klidu se ve vyznačeném území na kole dopravit v obou směrech.

Dopravní policisté za tím však vidí velké riziko nehody. Právě na základě jejich žádosti mají teď obousměrné cyklopruhy z několika míst v centru Brna zmizet.

První vyhláška ohledně Radnické a Veselé ulice už visí na úřední desce magistrátu. Podle zástupců spolku Brno na kole přijdou na řadu i Mendlovo náměstí, Mlýnská ulice, Rumiště, Arne Nováka a Gorkého.

Záměr souvisí se změnami v rezidentním parkování a s novým značením, ke kterému se ze zákona musí vyjádřit i policie.

„Ruší bez náhrady něco, co funguje, a ženou nás zpátky do frekventovaných ulic, například na Husovu, Masarykovu nebo Veletržní. Jestli tohle je v zájmu bezpečí, je to celé postavené na hlavu,“ podotkl mluvčí spolku Brno na kole Michal Šindelář.

Na území města je v současnosti asi 12 kilometrů obousměrných pruhů, což je zhruba osm procent z celkem 160 kilometrů cyklistické sítě. Zatímco klasický cyklopruh respektuje směr jízdy po ulici, v obousměrkách toto pravidlo neplatí.

A právě s tím má policie zásadní problém. „Řidiči aut parkujících při levé straně silnice ve směru jízdy nemají náležitý rozhled na přijíždějícího cyklistu přes vozidla stojící před nimi. Musejí vyjet minimálně na šířku tří čtvrtin auta, aby vůbec do protisměru viděli. A právě v tomto prostoru se zpravidla pohybuje cyklista mnohdy tak rychle, že není schopný zareagovat. Riziko nehody je pro nás klíčové,“ vysvětlil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Podle Šindeláře je to ale slabý argument. „Zákon přikazuje každému řidiči, který vjíždí do silnice, aby jel opatrně a nikoho neohrozil. Na webu máme statistiku nehodovosti, kterou vede přímo policie. Za posledních deset let, co v Brně cykloobousměrky máme, se v nich staly cyklistům pouze čtyři nehody – dvě na Mendlově náměstí, jedna v Kounicově a jedna v Uzbecké ulici,“ vypočítal Šindelář.

Cyklisté tak tlačí na vedení města, ať rušení pruhů zastaví. Podle politiků jde však o záležitost státní správy, s níž samospráva moc nezmůže. Přesto chtějí o situaci jednat. Za své si téma vzali Piráti, kteří patří mezi příznivce cyklistické dopravy. Ostatně prosadili i deset milionů ročně na její rozvoj v Brně.

„S rušením pruhů nesouhlasíme, znamená to krok zpět. Proti cykloobousměrkám policie brojí stále, čemuž moc nerozumím, a byl bych rád, kdyby se to v diskusi povedlo někam posunout. Podle mých informací není stanovisko závazné, takže by se jím odbor nemusel řídit. V každém případě vše probereme s radním pro dopravu Petrem Kratochvílem,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Nemůže ignorovat policii, hájí se odbor dopravy

Do „revolty“ se ale odboru dopravy nechce. „Policie vyjádřila s obousměrnými cyklopruhy v jednosměrkách obecný nesouhlas. Dokonce nám dala zamítavé stanovisko v ulicích, kde dříve souhlasila. Jedná se o systémový problém a není řešením její názor ignorovat. To bychom pak mohli stejně dělat, kdykoliv se nám zlíbí,“ prohlásil vedoucí odboru Martin Račanský s tím, že úředníci hledají náhradní trasy.

Cyklisté tak hodlají vyhlášku i ty následující napadnout. „Chceme zapojit lidi s trvalým bydlištěm v místech a majitele nemovitostí. Pokud to bude pokračovat, podáme správní žalobu, což může znamenat komplikaci pro rezidentní parkování. Je nám to líto, ale nemůžeme s tím, co se děje, souhlasit,“ tvrdí Šindelář.

Rozvoj cyklistické sítě v Brně podle něj zaspal, přestože v minulém politickém vedení města měl mít zastánce – Žít Brno, Zelené a Piráty. Podle Šindeláře se ale nic zásadního pro cyklisty neudělalo. V nové koalici Piráti prosadili zmíněných deset milionů na rozvoj ročně.

Připravuje se tak například cyklopodjezd v Hladíkově ulici, cyklostezky mezi Kohoutovicemi, Žebětínem a Bystrcí nebo podél Rakovecké ulice u Brněnské přehrady. Další trasy plánuje město i podél nábřeží Svitavy, Svratky a Svitavského náhonu nebo mezi Lesnou a Soběšicemi. „Jde však hlavně o Brno-střed, kde je doprava nejhustší. Zrušení obousměrných pruhů jde proti všemu,“ uzavřel Šindelář.

Od listopadu 2015 mohou cyklisté po celý den do pěší zóny v centru Brna: