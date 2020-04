Brno musí zrušit zákaz jízdy cyklistů v protisměru, rozhodl soud

Město rušilo takzvané cyklobousměrky v některých ulicích v centru a širším centru kvůli tomu, že zde zavádělo či upravovalo systém rezidentního parkování a stanovisko policie bylo pro zachování jízdy cyklistů v protisměru negativní.

Nyní může magistrát podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Odůvodnění rozsudku zatím není známé.

Město koncem roku zrušilo možnost jízdy v protisměru na Mendlově náměstí a v ulicích Rumiště a Radnická. Podle Michala Šindeláře ze spolku Brno na kole šlo o precedens, který mohl mít za příčinu plošné rušení opatření v dalších ulicích.

Soud rozhodl o dvou žalobách, každá mířila na jinou oblast rezidentního parkování. Jedna se týkala Starého Brna a druhá oblasti kolem Dornychu a Koliště.

Opatření vydané městem na podzim se ruší do jednoho týdne od uplynutí právní moci tohoto rozsudku. Do ulic by se tak mělo vrátit dopravní značení povolující vjezd cyklistů v obou směrech.

Policie diktuje, co se má dělat, říká Šindelář

„Odborná veřejnost a lidé z magistrátu už roky ví, že s plánováním dopravy v Brně je systematický problém a že několik příslušníků policie diktuje odboru dopravy, co má dělat. Pokud už město prohrává soudy, je na čase, aby se k plánování dopravy a bezpečnosti lidí postavilo zodpovědně a férově začalo zlepšovat dopravu pro ty nejzranitelnější lidi v brněnských ulicích,“ uvedl Šindelář.

Podle něj je důvodem úspěchu žaloby pravděpodobně to, že magistrát nevypořádal připomínky pro úpravu dopravního značení.

Podle spolku policie ani magistrát nedokázaly zdůvodnit zrušení na základě dat a názor policie byl nepodložený, navíc bezpečnost dopravy toto opatření ještě zhoršilo, uvedl v únoru při podání žaloby Šindelář. Policie loni uvedla, že v místech, kde požadovala zrušení jízdy v protisměru, se za několik let nestala jediná nehoda s účastí cyklisty.

Spolek měl i významnou společenskou podporu, desítky lidí mu poslaly na podání žaloby okolo 100 tisíc korun.

Policie původně požadovala zrušení jízdy v protisměru v mnohem větším množství ulic. Město nakonec našlo taková řešení, která policisté akceptovali.

Radní odpovědný za dopravu Petr Kratochvíl (ODS) plánoval konferenci, na které by se setkali zástupci všech stran, kteří se v Brně na dopravě podílejí. Problémů při hledání dopravních řešení podle něj stále přibývalo. Dopravní policisté dávali negativní stanovisko k řadě plánovaných opatření, která se týkala nejen cyklistů, ale i chodců či MHD.