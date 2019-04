Cyklisté v ohrožení. Na stezky v Brně někdo nastražuje kovové hroty

Na brněnských cyklostezkách se tak opakuje problém z loňska. Jak už MF DNES upozornila, v létě tam někdo na nepřehledných místech umístil větve a hromady kamení.

Před koncem první sezony se tam objevily i sofistikovanější pasti – tyče, které byly čtyřicet centimetrů zakopané v zemi a na povrch z nich čouhal zhruba tři centimetry dlouhý ostrý hrot.

Minulý týden, kdy se na první ze tří tamních stezek vrátili cyklisté, se bodáky objevily znovu. „Naštěstí to pokaždé bylo na rovině nebo ve stoupání, kde nehrozí až tak velké zranění,“ sdělil Petr Vaněk ze sdružení Singletrail Moravský kras, které se o lesní cesty stará.

Je však jasné, že si s tím musel dát někdo práci a že se tam nástrahy neocitly jen tak náhodou.

„Na první pohled bylo vidět, že jsou hroty speciálně udělané za tímto účelem,“ doplnil Vaněk s tím, že se podzimní i jarní nástrahy objevily jen pár set metrů od sebe na trailu číslo tři, který provozovatelé popisují jako nejdynamičtější a zároveň plný skoků a zatáček. Vede od Horákovské myslivny nad restauraci U Raka.

Pasti už zavinily zranění i poškozená kola

Na loňské i letošní překážky na trasách už cyklisté doplatili. Pavel Bugner skončil 7. července po nájezdu do kamení pět týdnů na neschopence se zlomenými kostmi v zápěstí.

„Na tom svahu nikde kameny nejsou. Nemohly se tam dostat náhodně, někdo je tam musel dát,“ popsal už dříve Bugner. Dnes už je v pořádku, nicméně přiznává, že ho ruka ještě občas bolí.

Jiný cyklista Martin Gruber si na zakopaném hrotu loni na podzim propíchl obě kola, vůbec poprvé tehdy vyrazil na třetí trail. „Okamžitě po přejetí jsem slyšel, jak uchází vzduch. Tím, že to bylo na obou kolech, tak jsem šel po cestě zpátky a hledal, co to bylo,“ vysvětlil muž. Uprostřed stezky našel ze země trčet ostrý hrot a posléze zjistil, že je to desítky centimetrů dlouhá tyč.

Na rozdíl od Pavla Bugnera už však nenechal situaci jen tak být a případ oznámil na policii. „Kdyby tam někdo procházel pěšky, tak mu bodák propíchne nohu. Nedejbože kdyby tam někdo spadl,“ upozornil cyklista, který ví i o dalších, již píchli kolo kvůli hrotům. „Mysleli, že je to zkrátka klasický defekt, a nevěnovali tomu takovou pozornost jako já,“ doplnil.

Policisté však nakonec případ kvůli nedostatku důkazů odložili. „Nepodařilo se zjistit, kdo tam hroty umístil a proč, zda v tom byl úmysl. Bohužel v těchto případech to bývá složité,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka. Nejnovějším případem se zatím policisté nezabývali.

Cyklisté ruší zvěř, stěžují si myslivci

Lesní cesty pro cyklisty v této lokalitě od začátku vadí místním chatařům, lidem, kteří chodí do lesa na houby, a také myslivcům.

„Byl to klidný les, ale teď nás to velmi omezuje. Cyklisté mají na stezkách daný provozní řád, ale nedodržují ho. Mají třeba skončit v osm večer, ale jsou tam i do deseti,“ kritizuje Oldřich Suchý, předseda myslivecké společnosti, jež má v nájmu tamní honitby. Singletraily podle něj vedou kolem řady posedů.

„Cyklisté zvěř ruší. Nestačí jim jet, zastavují se a hulákají na sebe,“ přiblížil myslivec, který ke stezkám dal i fotopasti, aby měl v ruce důkaz, že se tam jezdí i v době, kdy už tam cyklisté být nemají.

Vyloučil však, že by to byl on či jeho kolegové, kdo na tratě umisťuje nástrahy. „Slyšel jsem o tom, že tam někdo něco dal, ale my k tomu nemáme žádný důvod,“ tvrdí Suchý. Snímky z fotopastí předali myslivci provozovatelům stezek a také už se s nimi a zástupci Lesů ČR setkali na společné schůzce, aby našli kompromis při využívání lesa.

Myslivci si prosadili, že stezky budou kvůli honební sezoně letos v provozu jen do konce října, o měsíc kratší dobu než loni. Na případné porušení vjezdu ale provozovatelé stezek namítají, že sami nemají šanci ovlivnit, když cyklista do lesa vjede mimo vymezené časy.

Do Mariánského údolí od minulého týdne můžou cyklisté prozatím jen na jeden trail, přestože se zahájení nové sezony letos plánovalo na polovinu března. „Druhý se možná otevře teď o víkendu, ale není to jisté,“ sdělila za provozovatele Veronika Tušlová. Problémem jsou popadané stromy, které musejí lesníci vytěžit.

Novinkou pro letošní sezonu v Mariánském údolí bude u singletrailů automat, v němž mohou cyklisté přispět na údržbu stezek. Do konce sezony by tam také měla vyrůst základna podobná té v Jedovnicích. Zbývá získat poslední povolení.

Cyklistické singletraily získávají velkou oblibu