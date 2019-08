Brno ustoupí cyklistům, do jednosměrek mohou i přes výhrady policie

Úředníci výhrady cyklistů částečně vyslyšeli, přestože policie je proti řešení, kdy lidé na kolech mohou projíždět ve vyznačeném pruhu po jednosměrné ulici také v opačném směru.

Podle policistů řidič, který parkuje vlevo a couvá do ulice, cyklistu nemusí včas vidět.

„Řidiči musejí vyjet minimálně na šířku tří čtvrtin auta, aby vůbec do protisměru viděli. A právě v tomto prostoru se zpravidla pohybuje cyklista mnohdy tak rychle, že není schopný zareagovat. Riziko nehody je pro nás klíčové,“ vysvětlil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Tam, kde opravdu přestanou cykloobousměrky platit, například v ulici Arne Nováka, Gorkého a na Mendlově náměstí, najde město spolu s policií a spolkem Brno na kole jiné řešení.

Podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) budou i tam preferovat využití cykloobousměrek. „Vždy ale budeme klást důraz na bezpečnost cyklistů i řidičů,“ podotkl.

Akce se spustila ve chvíli, kdy město začalo znovu značit ulice kvůli aktualizaci rezidentního parkování. To bude v části centra platit od 30. září.

Spolek Brno na kole se s vyhláškou nehodlal smířit a chystal se ji napadnout správní žalobou.

„Ruší bez náhrady něco, co funguje, a ženou nás zpátky do frekventovaných ulic, například na Husovu, Masarykovu nebo Veletržní. Jestli toto je v zájmu bezpečí, je to celé postavené na hlavu,“ upozornil mluvčí spolku Michal Šindelář.

Rozvoj cyklistické sítě v Brně podle něj zaspal, přestože v minulém politickém vedení města měl mít zastánce – Žít Brno, Zelené a Piráty. Podle Šindeláře se ale nic zásadního pro cyklisty neudělalo. V nové koalici Piráti prosadili deset milionů korun na rozvoj ročně.