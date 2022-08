Rady mazáka: ke karavanu potřebujete markýzu, povlečení a pojištění

Zkušenosti ukazují, že k dovybavení karavanu potřebujete ještě tak patnáct procent jeho pořizovací ceny. Zdá se vám to hodně? Koukněte na deset tipů na výbavu, kterou zřejmě budete pořizovat spolu s autem.

Markýza: Pro mnoho dodávkářů je symbolem kempinkového auta. Je to věc, která výrazně zvětší obytný prostor vozu, poskytne ochranu před ostrým sluncem, rosou i letní přeháňkou. Se správnou zástěnou proti větru pod ní budete trávit spoustu času, ale při častých přesunech ji využijete méně. Každopádně se ji naučte dobře ukotvit proti větru.

Ložní prádlo: Nebude se vám chtít neustále ho nosit z domu a koupíte si do auta svoje. Volte lehké a prodyšné materiály, které nepráší a rychle schnou, ideálně takové, jež využijete v létě i v zimě.

Nádobí: To do karavanu má svá specifika – musí být lehké a nerozbitné, což originální karavanové sady z melaminu jsou. Na kávu, dobré víno nebo whisky ale možná budete chtít, stejně jako já, porcelán a sklo. S přepravou pomohou nejrůznější pořadače, které zabrání rozbití. Hodně místa ušetří skládací sortiment jako cedník nebo kyblík.

Elektronika: Ačkoli televizi v karavanu mnoho lidí odsuzuje, multimédia patří k dnešnímu standardu, stejně jako internet nebo kvalitní ozvučení. Na delších cestách a v deštivých dnech přijdou dobrý film dospělým nebo pohádka dětem opravdu vhod.

„Nejen auto, ale i výbavu můžete chránit a nemusíte za to ani nic připlácet. Havarijní pojištění Vansafe totiž kryje obytné auto či přívěs v základu včetně nadstandardní výbavy jako jsou např. markýzy či držáky kol (tuto výbavu si nezapomeňte započíst do ceny vozidla, na kterou ho pojišťujete),“ vsvětluje Martina Sobotová z platformy Vansafe, která se specializuje na pojištění obytných aut. „A elektroniku si můžete za malý poplatek připojistit v rámci havarijního pojištění, vztahuje se na ni připojištění zavazadel. Podmínkou je samozřejmě zabezpečení auta proti vniknutí. Správně si jen nastavte výši limitu, na který si zavazadla pojistíte, ať vám náhrada pokryje škodu. Výhodou je, že vás toto připojištění chrání nejen při odcizení věcí, ale i při jejich poškození při havárii nebo živelní události,“ pokračuje Sobotová z platformy Vansafe .



Alarm: Zabezpečení vozidla vám pomůže snížit pojistku i obavy, když své plně nabalené auto necháte bez dozoru. Komplexní alarmy umí sledovat polohu vozu, blokovat auto na dálku přes mobil nebo fungovat jako kniha jízd.

Solární panely: Jsou důležitým prvkem energetické soběstačnosti karavanu. Napájejí některé spotřebiče a nabíjejí palubní baterii, a to zcela bez vašeho zásahu.

Baterie: S moderní lithiovou baterií a DC-DC nabíječkou, která baterii nabije i při krátké jízdě, bude mít váš obytňák neustále dostatek elektřiny.

Organizéry: Nosiče a pořadače do garáže pořizujte podle typu vašeho vozu a oblíbeného koníčku, kterému se na cestách věnujete. Regály a organizéry v garáži ušetří místo i čas, když něco hledáte.

Hledáte obytné auto s bohatou výbavou za férovou cenu? Zaměřte se na nejrůznější výroční, slavnostní a limitované série, které výrobci pravidelně představují. Zajímavé mohou být také veletržní akce nebo bonusy na skladová vozidla či loňské modely.

Oblečení: Pokud to s cestováním myslíte vážně, určitě si vytvoříte vlastní sadu oblečení do auta, takovou jistotu, že i bez balení si máte v nouzi vždy co obléct. Spodní prádlo, plavky, ručníky, žabky nebo mikina k ohni se určitě neztratí. Platí to i o drogerii.

Pojištění: Sice není doplňkem v pravém smyslu slova, ale velkou měrou podpoří vaši cestovatelskou pohodu. I u nového auta se zaměřte například na podmínky pro odtah v případě poruchy či nehody.

O autorovi Jan Bordovský je vydavatel cestovatelského webu CamperLIFE.cza propagátor obytných aut. Zajímá se o technické aspekty karavanů. Je majitelem krásného historického kousku Volkswagen T2 (prohlédněte si ho zde).

