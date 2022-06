Čím menší dítě, tím víc věcí. Do karavanu se vejde spousta potřebných hraček

Váháte-li mezi kočárkem a krosničkou na dítě, vezměte oboje, značně se vám zvětší akční rádius. Mezi další otravně neskladné, ale nezbytné věci řadíme sedačku na kolo, nočník a dětské prkénko.

Oblečení vydrží s přimhouřením oka, dobře – obou očí, dvojnásobek času než doma. Exkluzivní informace – ponožkožrout žije i v obytňácích. Mít každou ponožku jinou je ovšem teď prý děsně in! Nezapomeňte holínky, není nic lepšího než skákání v kalužích. (A horšího než několik párů promáčených bot schnoucích v autě.) Teď samozřejmě to nejdůležitější. Hračky. Doporučuji rozdělit si je na dva oddíly.

Hračky na ven

Podmínkou pro vstup do této sekce je omyvatelnost. Naše tipy: pytel hraček na písek a k vodě, létací talíř, velký míč a malé míčky (budou ubývat: uplavou po vodě, skutálí se do rokle, odnese si je pes), plastový bagr, menší tatra a zejména klasická velká tatra. Když byla ještě větší než naše dítě, musela jsem o její místo na palubě u manžela trošinku zabojovat. Ale hned při první příležitosti slavila velký úspěch (spíše je někdy problém ji odstavit) a navíc poutá pozornost ostatních dětí, takže se stává přirozeným socializačním pojítkem.

Obytňákem s dětmi. Na palubě naší dodávky cestovaly hned dvě tyto hračky. Malá a velká tatra v akci na polní cestě po dešti, Španělsko. Obytňákem s dětmi. Junior zabraný do hry s tatrou u pomníku ve španělské Cartageně.

S dětskou posádkou

„Dětmi zapomenutý hrneček nebo nezavřený šuplík při jízdě poničí interiér obytného auta rychlostí blesku. Posádka mívá problém i s pojistkami u dvířek a dalšími vychytávkami, které se rády lámou. Pokud máte půjčený obytný vůz, i takové škody vám kryje už základní pojištění kauce Vansafe. Vaši kauci samozřejmě chráníme i při nehodě a krádeži vybavení, a ve variantě Premium i při ztrátě klíčů nebo záměně paliva. Auto si můžete i sami připojistit – havarijní pojištění nabízíme už od 1 týdne i ve variantě půjčovna,“ vysvětluje Daniela Jírová z platformy Vansafe , která se specializuje na pojištění obytných aut. „Při cestách s dětmi se vyplatí myslet i na asistenční službu, kterou si můžete přidat k pojištění kauce nebo pojištění auta. A pokud jedete poprvé, nestyďte se na vše zeptat technika při přebírání auta a vysvětlete to (nejen) dětské posádce,“ doplňuje Jírová z Vansafe.

A to je vlastně vše, do her zapojujeme, co venku zrovna najdeme: kameny, větve, šišky, potůčky, pozorujeme hmyz (už jsem skoro zapomněla, kolik je všude mravenců!)…

Hračky na doma

Tedy ty venku snadno zničitelné anebo ztratitelné. Nám interiér zaplnila ve velkém počtu autíčka. Pár plyšáků na pomazlení v sedačce při dlouhé cestě a mluvící a zpívající pejsek pro chvíle, kdy už nechce mluvit ani zpívat maminka. Albi tužka + sada knih = geniální hračka na cesty. Syn je odmala k naší radosti velký čtenář, ale dvě police knih vozit nelze. V těchto pokaždé objeví něco nového a postupně s dítětem rostou. A Milana Šteindlera mluvícího prasátko v lese si poslechneme rádi i my.

No a také, virbl prosím, tajné trumfy pro případ propršeného/procestovaného dne stráveného v autě. Nálepky, časopisy, magnetky, puzzle, pexesa Omalovánky – do auta, jež si nepřejete (zne)čistit, mohu nadšeně doporučit ty vodní (štětec se máčí jen do vody a papír se zbarví sám). Stejně bezpečná kreativní zábava pro maličké umělecké duše je kreslicí tabulka.

Nové přírůstky a elektronika

Hračky nám cestou samozřejmě přibývají. Jako třeba plyšáci – beruška a koza. Při návštěvě vlčí rezervace v jižním Španělsku jsem totiž syna vyzvala, ať si dva plyšové VLČKY vybere, abychom místní snahu o obnovu přirozených smeček podpořili. Vlci byli decentně šedí, beruška rudá a koza s rohama, tak nevím, co jsem čekala.

Pohádky v tabletu nebo notebooku. Jen mezi námi, taky máte někdy chuť králíčka Binga něčím praštit? A jaká že je realita? Popravdě, občas nějaké to domácí autíčko jezdí odpoledne kdesi po hradbách či kašně a večer v autě po stole mezi talíři s večeří, ale to k vanlifu s malými dětmi přeci patří.

Aneta Málková Autorka je lékařka. Spolu s manželem a malým synkem Adamem cestovali v obytné dodávce osm měsíců po Evropě: od Španělska, přes Laponsko až po řeckou Lefkadu. Zážitky sdílí na Facebooku ve skupině Adamova velká cesta/ Adam´s Big Journey či na Instagramu .

Partnerem rubriky je Vansafe, specialista na pojištění obytných aut i jejich posádek. Více čtěte ZDE.