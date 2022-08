Do školy na pláž, úkoly napsat v karavanu. Výuka na cestách je efektivnější

A jak to budeme dělat se školou? Řeší často rodiče, kteří s sebou na cesty berou své ratolesti. Naše rodina cestuje s dětmi od mala. Ještě než našim holkám školní docházka začala, počítali jsme s tím, že s ní celé karavanové dobrodružství skončí a my se vrátíme do běžného života. Ale pozor, ono to jde!