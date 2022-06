Ostřílený karavanista prozrazuje fígle, jak ušetřit čas, peníze i nervy

Můžete jet starším přívěsem po okreskách a zaplatíte jen za vyšší spotřebu, pokud je auto do 3,5 tuny. S obry, jako je Morello či Concorde, budete (nejen) na dálnici platit nejvyšší mýto, stejně jako kamiony.

Dálniční chytáky

Zpoplatněné dálnice se se starším karavanem nevyplatí. Jedete osmdesátkou jako po okreskách, a pokud jde o mýto a známky, platíte někde klidně dvojnásobek toho, co osobák. Když máte nový přívěs do 130 km/h, jste na tom lépe, jen spotřeba soupravy bude vyšší kvůli větší rychlosti. Hlavně však na dálnici zažijete méně poznávání, jídlo bude dražší a horší.

V Česku je to jednoduché, auta a obytňáky do 3,5 tuny stojí stejně jako osobák. Na Slovensku za auto platíte také stejně, jen přívěs musí mít svou známku. Obytňáky nad 3,5 tuny hradí to, co náklaďák.

Vyhněte se klasickým dálničním chytákům. Cesta z Brna do Chorvatska vede přes Slovinsko, kde je nejlevnější sedmidenní známka za 15 eur, úsek přitom měří jen 80 kilometrů. Nebo platíte mýto v Karavanke tunelu a u Brenneru na hranicích Rakouska. Přitom někdy stačí vynechat kousek dálnice, jako právě u Brenneru, a oběd „zdarma“ máte v kapse. U Karavanke tunelu to už tak výhodné není, objížďka přidá 30 minut i nějakou tu naftu navíc.

Oprava defektu na místě Malý výdaj a dokáže ušetřit desítky tisíc korun? Řeč je o cestovním pojištění Vansafe. Můžete ho uzavřít na celý rok a kryje léčebné výlohy až do plného limitu. „Velkou výhodou je to, že obsahuje i pojištění zavazadel, elektroniky, jízdních kol a dokladů. Vztahuje se i na kola na nosiči (mimo uzamčený vůz) a pro kola a elektroniku platí také při nočních krádežích, což je u jiných společností vyloučené,“ prozrazuje Daniela Jírová z platformy Vansafe, která se specializuje na pojištění obytných aut. „Podobně můžete ušetřit i při správně nastaveném havarijním pojištění (hodit se může připojištění skel) a příplatkové asistenční službě. Zejména pokud se vyhýbáte dálnicím a volíte i méně přístupná místa, oceníte opravu defektů na místě nebo odtah či náhradní ubytování,“ doplňuje Jírová z Vansafe .

Obytňáky do 3,5 tuny neplatí v Německu, Nizozemsku, Belgii a Dánsku za dálnici nic. Od letoška i ve Španělsku zrušili většinu mýtných bran. Ve Francii naopak potkáte nejdražší dálnice v Evropě. A cena nafty? Vždycky je levnější sjet z dálnice a čerpat palivo mimo ni, nejčastěji o 15 až 30 procent.

UŽITEČNÍ POMOCNÍCI • Aktuální ceny dálničních poplatků: www.Tolls.eu

• Ceny paliva v okolí: www.Waze.com

• Ceny pohonných hmot v Evropě: www.Tolls.eu

• Trajekty: www.Aferry.cz

• Nejlepší slevová karta do kempů: ACSI

• Místa k přespání: www.Camperguru.com

Dobré je taky vybrat si správnou trasu. Do Španělska pojedete rychleji a levněji přes Německo a francouzský Lyon než přes Alpy a Itálii. Stejně tak do Řecka je to rychlejší přes Maďarsko a Srbsko než po pobřeží Jadranu.

Po vodě pohodlněji

Jedna hezká finta, jak ušetřit čas a vyhnout se francouzským dálnicím, je plavba z Barcelony do Říma, která trvá 23 hodin. Po silnici to možná dáte rychleji, ale nebudete odpočatí. Menší úseky, jako je plavba na Sicílii, řecký ostrov Thassos, přeplutí průlivu Dardanely v Turecku nemusíte řešit vůbec. Přes den se stačí postavit do fronty a do hodiny vyplouváte. I cena bývá mírná. Jen si vždycky dejte pozor na podvozek, pokud je nízko, doporučuji najíždět na rampu zešikma, vyhnete se tak designovým úpravám zadní části karavanu.

Návratnost pár dní

Slevové karty do kempu, které lákají na cesty mimo sezonu, se safra vyplatí. Typicky stojí roční kartička pár stovek, a ty ve slevách dostanete zpět za jeden až tři dny v kempu. Máte také jakousi záruku udržovaného tábořiště. Proto je nejznámější ACSI tak populární po celé Evropě. V ceně jsou místa v rámci appky stejně jako tištěná kniha (anglicky, německy nebo francouzsky). Čistě na léto je ovšem zbytečná.

O autorovi Víťa Válka vystudoval grafický design a také sociologii. Snaží se skloubit práci a cestování. Každý rok naloží svou ženu a dvě děti do obytné dodávky a utíká za sluncem na jih. Nejčastěji do Španělska, ale cestovali i po Balkáně. I na základě jeho cest vznikl přehled prověřených míst pro kempování Camperguru .

Partnerem rubriky je Vansafe, specialista na pojištění obytných aut i jejich posádek. Více čtěte ZDE .