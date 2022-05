Škola karavaningu: Pohodlí, nebo svoboda? Nakonec rozhodne cena

Jak se může vejít celé bydlení do auta, když vy potřebujete prostor? Snadno. Je to celé o prioritách a kompromisech. V podstatě existují tři skupiny obytňáků.

CESTOVNÍ BYT PODLE CENY Stan vedle auta: od 2 000 Kč

Stan na střeše: od 40 000 Kč

Ojetý přívěs: od 100 000 Kč

Ojeté obytňáky, dodávky: od 300 000 Kč

Přívěsný karavan: od 500 000 Kč

Vestavba v dodávce: od 1 000 000 Kč

Základní obytné auto: od 1 500 000 Kč

Luxusní obytné auto: od 3 000 000 Kč

Náklaďák s garáží uvnitř: od 10 000 000 Kč

1. Prostorově úsporné, ale praktické

Malé auto, stan na střeše nebo vestavba do dodávky vás v cestování nebudou vůbec omezovat. Dostanete se do středu italské vesničky stejně snadno, jako zapíchnete přední kola do písku na pláži. Auto většinou nepřesáhne 3,5 tuny, postačí tedy řidičák skupiny B. Vestavby do větších dodávek, třeba VW Transporter, Fiat Ducato a Renault, jsou v posledních letech nejoblíbenější, spustily dokonce celé hnutí s názvem #vanlife. A komfort? Na ten v tomto případě zapomeňte.

2. Přepych vyvážený starostí

Můžete jít i opačnou cestou a dopřát si luxus pětihvězdy. Velké spaní, prostorná sprcha, porcelánový záchod a televize. Ba co víc, třeba i osobní auto nebo motorka v přívěsu. Pak se ovšem připravte na to, že do města pojedete taxíkem, na parkoviště u pláže se nedostanete a některé kempy vás pro velikost soupravy odmítnou. A to nemluvím o ceně paliva, údržbě, dálničních poplatcích a řidičáku skupiny C.

3. Chata za vlastní auto

A nakonec přípojné karavany různých velikostí, které už mají roky největší obliby za sebou. Najdete však mezi nimi krásné designovky, například ty skandinávské ve tvaru slzy od Hero Campers – nemají však sprchu, záchod ani stůl, je to v podstatě neskladný stan. Podstatnou výhodou přívěsů je, že tažným autem může být klidně vaše současná oktávka. Pokud se vám podaří dostat hmotnost soupravy do 3,5 tuny a auto bude těžší než přívěs, máte vyhráno. Ve většině zemí Evropy vám stačí „béčkový“ řidičák. Vše je sice pod taktovkou evropské legislativy, nicméně jednotlivé země si ji překládají po svém.

Očima on-line půjčovny Rozdílné požadavky mají lidé, kteří pracují na dálku, svobodné páry a rodiny s malými dětmi. „Proto vždy říkáme našim zákazníkům, kteří chtějí cestovat obytným vozem poprvé, aby si odpověděli na základní otázky: Kolik vás bude cestovat? Na jak dlouhou cestu se chystáte? Kam se chcete vydat? S jakým rozpočtem počítáte?“ vysvětluje Zbyněk Janyška, obchodní ředitel online půjčovny obytných vozů Campiri. „Obecně platí, že páry, penzisté nebo rodiče s teenagery si u nás pronajímají obytky typu Mercedes-Benz Marco Polo, nebo Volkswagen Grand California, s nimiž je přemisťování z bodu A do bodu B jednodušší. Rodiny s menšími dětmi jasně volí prostornější obytné vozy s plným sociálním zázemím jako Adria Matrix nebo Adria Coral. Základní pravidlo je jednoduché. Nejdůležitější je počet míst na cestu i spánek. A pak se jen ujistěte, že váš favorit má ve výbavě vše, co potřebujete,“ dodává Janyška z Campiri.

Voda, elektřina a plyn

Spotřebiče v obytňácích pohánějí tři zdroje. V kempu je to 240V zásuvka, na cestách pak plyn nebo 12V baterie. A opět se zde pere komfort se svobodou, chcete-li agilitou.

Klimatizaci a dobrý kávovar využijete pouze v kempu, pokud s sebou současně nevezmete rozsáhlou baterii baterií. Když ale najdete dobrý balanc, budete schopni v teplejší části roku s plynem vydržet týdny. Díky slunci i nekonečně dlouho s vychlazenou ledničkou a nabitým počítačem i telefonem. S vodou v nádrži také vystačíte dny i týdny podle toho, jak často se sprchujete a myjete nádobí, to jsou dva největší pijáci vody.

A největším zabijákem svobody nakonec bude pravidelně plný chemický záchod. Pokud tedy ještě nemáte spalovací, pytlíkovací nebo kompostovací…

Víťa Válka O autorovi Vystudoval grafický design a také sociologii. Snaží skloubit práci a cestování. Každý rok naloží svou ženu a dvě děti do obytné dodávky a utíká za sluncem na jih. Nejčastěji do Španělska, ale cestovali i po Balkáně. I na základě jeho cest vznikl přehled prověřených místo pro kempování Camperguru.

