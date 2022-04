Karavaning na divoko? Ve Španělsku jste vítáni, nejpřísnější jsou Chorvaté

„Když někde zastavím, tak to udělám tam, aby o mě téměř nikdo nevěděl, respektuji zákazy a ostatní lidi. Nepostavím auto někomu do vjezdu na pozemek a pak se neoháním tím, že tam přece ‚není žádnej zákaz‘. Když odjíždím, tak by ideálně po mě mělo zůstat místo v lepším stavu, než bylo před příjezdem. Sebrat obal od sušenky a ubrousek do igeliťáku a vyhodit to do koše ještě nikoho nezabilo,“ napsal do facebookové skupiny Cestujeme udržitelně s Campiri Marek Englický.

Obytňáky a karavany jsou symbolem novodobé svobody. Jenže o tuto svobodu je potřeba pečovat. „Se svobodou jde ruku v ruce i zodpovědnost, což se snažíme předat také našim zákazníkům. A nejen jim, předsevzali jsme si, že karavanisty nováčky chceme v této oblasti vzdělávat a edukovat, na čemž aktivně pracujeme,“ vysvětluje Zbyněk Janyska z Campiri. Staňte se i vy členy komunity, která rozvíjí karavaning a jeho kulturu, staňte se členy skupiny Cestujeme udržitelně s Campiri.