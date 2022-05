Škola karavaningu: nomádský rituál a louhování kávy v zavařovačce

Ťuk, ťuk, ťuk. Klep, klep, klep. Na písčité pláži u jezera Berzdorfer See za branami polského Zhořelce mě probudilo kovové klepání. Bylo asi deset. Herdek, ujet do ranních devíti hodin, abych nemusel platit deset eur za přenocování v obytňáku, se mi tedy nepodařilo. Už zase. To na mě jde správce parkoviště s kasírtaškou?

Pokrevní bratři

Ospale napustím moka konvičku vodou, zasypu sítko kávou – nechal jsem si ji namlít přímo ve Zhořelci – zašroubuji a postavím na hořák. Dávám si na čas, třeba Polák odejde. Otevřu dveře… Ale venku nikdo není. To jenom postarší hipík v transporteru za říčkou vyklepával lógr ze sítka své moka konvičky o velký kámen. Klep, klep, klep. A teď to dělá i párek mladých holek, které v noci zastavily za mnou. Dobře mířeným klepnutím totiž sedlinu dostanete ven úplně nejlíp. Ten zvuk probouzí každé sídliště nomádů kdekoli na světě. Moka konvička (od 250 Kč) a obytňák jdou k sobě jako Vinnetou a Old Shatterhand.

Jednička na cestovním seznamu „Opravdu nejdůležitější věci na mém cestovním seznamu, které si nikdy nesmím zapomenout s sebou zabalit, ať už vyrážím kamkoliv, jsou kvalitní italská pražená káva a konvička na french press,“ říká o svém nápojovém elixíru Lákáš Janoušek, zakladatel a spolumajitel online půjčovny obytných vozů Campiri. Šéf společnosti Campiri Lukáš Janoušek.

Dcera náčelníka

Jenže jsou tu taky Ribanna a Sam Hawkens. Abyste rozuměli, mnohem vznešenější, nebo naopak přímočařejší pomocníci, kteří vám mohou udělat kávu. Na cesty obytným autem si lehce přibalíte třeba set na přípravu filtrované kávy. „Balíček dobrých zrn výběrovky, kávový dripper V60 s papírovými filtry (plastový od stokoruny, keramický od 350 Kč) a ruční mlýnek (od 250 Kč). Horkou vodu pak připravíte na plynovém vařiči ve speciální konvici na zalévání kávy, nebo klidně v té klasické. Zase tak moc se na to nehraje. Pokud chcete light verzi, kterou snadno vezmete do batohu na túru, doporučuji plastový AeroPress (od 550 Kč), mlýnek, malý plynový vařič a plechový hrneček. Přípravu zvládnete za pár minut i na vrcholku hory a ostatní budou jen mlsně závidět,“ říká Vojen Smíšek, majitel auta s postelí a espresso baru Shots & Sparks.

Veselý zálesák

Pokud je tedy Ribanna lehkým a chytrým AeroPressem, co je pak Sam Hawkens? No přece Cold Brew. Punková záležitost, ke které nepotřebujete ani ten plynový hořák. Princip stojí na pomalém louhování čerstvě namleté kávy ve studené vodě zhruba 16 až 24 hodin. Pokud si za přibližně tisícovku nepořídíte přenosný kávovar přímo na Cold Brew, použijte nádobu na French Press.

Ani ta ovšem není třeba, stačí vám zavařovačka a filtr nebo plátýnko. Káva je nejvhodnější středně hrubě mletá, středně pražená. Nasypejte ji – nejlépe čerstvě namletou (100 g na 1 l) – do sklenice, zalijte studenou vodou, zavřete, protřepejte, nechce v lednici dva dny a pak přefiltrujte. Nakopne vás jako nic na světě!

Kávovar i na baterky Pokud vám nedělá problém v obytném autě přepnout elektřinu na 230 V a máte prostor v kuchyni, samozřejmě si tam můžete dát klasické pákové espresso a máte vystaráno. Variantou je také malý skladný překapávač. Ovšem máme ještě jeden tip. Nedávno jsme popíjeli kávu z kávovaru na akumulátory. Vyrábí ho Makita (asi 2 500 Kč) a ty samé baterie, které pohání tento přístroj na sypanou kávu i kávové pody, můžete pak použít do ruční svítilny, akuvrtačky nebo vysavače. Jedna baterie, pět káv, zpět doplna ji dobijete doma.

