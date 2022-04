Ženy a dýmky se nepůjčují, obytňáky už ano. Sdílená ekonomika mezi karavany

Na druhou stranu ani vy nemusíte nechat svůj obytňák zahálet. Když ho „nasdílíte“, budete mít peníze na svou dovolenou.

Auto je v podstatě ekonomický nesmysl; a to obytné ještě větší. Je mnohem dražší a za stání v kempu s připojením na elektřinu zaplatíte mnohde tolik, co v hotelu. Někdo vypočítal, že když si namísto karavanu koupíte mikrobus a budete jezdit od hotelu k hotelu, vyjde vás to nastejno. Jenže… je to obytné auto! Všechno máte s sebou a při troše štěstí přespíte zdarma tam, kde se vám líbí. A jak dlouho chcete.

Na vlastní není

Pokud tedy milujete svobodu, máte malé děti a chcete s nimi cestovat v pojízdném domečku – nemyslím v dodávce s překližkou, ale v opravdovém domečku – stejně nemáte možnost tuto ekonomickou sebevraždu spáchat. Protože na obytňák prostě nemáte. Podle mnohých výrobců malých obytných dodávek i velkých karavanů jsou zákazníci většinou před důchodem. Pak vám tedy zbývá poslední možnost: vůz si půjčit. Klasické půjčovny nyní nechme stranou, zaměřme se na trend sdílení aut.

Gigantický vozový park Společnost Campiri plánuje být během následujících 12 měsíců až na pěti trzích v Evropě a nabízet k pronájmu 1 200 vozů kombinovaně z půjčoven, od soukromých majitelů i vlastních aut. Podle Ministerstva dopravy mají Češi 22 088 obytných aut a 31 396 přívěsů.

Zkušenosti výborné

Sdílenou revoluci jsem na vlastní kůži vyzkoušel několikrát. Na pár dní jsem se stal majitelem auta, které stojí dva miliony korun. Přišlo mě to na dvě tři tisícovky za den. Nezapomenu zejména na sedm a půl metru dlouhou Adrii Coral XL Plus 670 SP, se kterou jsem strávil rodinný lockdown v Nalžovských Horách. Auto od soukromého majitele, který ho nabídl v rámci online platformy Campiri, vyšlo levněji než z půjčovny, navíc mělo příběh a hlavně šlo o osobní přístup. Mohl jsem mít kancelář každý den na jiném místě a ještě vozit děti, které měly kvůli pandemii zalígrované dveře do školy.

Nechte to na profících

Výhoda přitom byla na obou stranách, jak na mojí, tedy nájemcově, tak na pronajímatelově. Když karavan sdílíte a nenecháte jej zbytečně stát na zahradě, bude vám vydělávat. „Pro majitele obytných vozů je zásadní výhoda sdílení ta, že výnosy z pronájmu dokážou vyrovnat či dokonce převýšit náklady na pořízení a údržbu. Mohou tedy bez nadsázky jezdit zdarma,“ potvrzuje Lukáš Janoušek, CEO online půjčovny obytných aut Campiri v Praze (více čtěte zde).

Že se nechcete o zákazníky starat, a jen si užívat? „Pak nabízíme full service – od parkování přes správu, komunikaci s klienty až po mytí a servis. Majitel si jen určí, kdy chce mít auto pro sebe, převezme si klíčky od čistého vozu a o nic víc se nemusí zajímat,“ dodává k tomu Lukáš Janoušek.

